Suši po posoško

Potrebujemo 2 popolnoma sveži (zelo pomembno), po možnosti soški postrvi ali ustrezno količino (lahko prekajenega) fileja lososa ali tuna (primerne so tudi druge ribe, ki pa morajo biti predvsem zelo sveže), 1 čebulo, 2 stebli pora, 2 šalotki, 1 korenček, košček svežega hrena, 1 limono, 50 g riža basmati, oljčno olje, čim dalj staran balzamični kis (poceni instantnim nadomestkom iz diskonta se pri tako delikatni jedi raje izognimo), morsko sol, nekaj zrn črnega popra, sveže zmlet beli poper.

Povsem sveži postrvi dobro operemo pod tekočo hladno vodo, temeljito očistimo in z zelo ostrim nožem filiramo na čim tanjše rezine. Če bomo postrv kupili v ribarnici, se lahko poskusimo zmeniti, da nam fileje pripravijo kar tam, prihraniti pa nam morajo tudi preostanek očiščene ribe. Korenček ostrgamo. Glavam postrvi odstranimo škrge, potem pa jih skupaj s kostmi, neolupljeno čebulo, korenčkom, limonovo lupino, zrni črnega popra in lovorovim listom pristavimo v toliko hladne vode, da so sestavine pokrite. Zavremo in počasi kuhamo pol ure, da nastane krepka ribja osnova. Precedimo jo in pristavimo, da ostane vroča. Medtem postrvje fileje mariniramo z oljčnim oljem, limonovim sokom, naribanim hrenom in sveže zmletim belim poprom. Šalotki olupimo, drobno sesekljamo in posteklenimo na dveh žlicah oljčnega olja. Dodamo riž, ki ga med mešanjem pražimo, da postekleni. Zalijemo s toliko postrvje osnove, da bomo dobili suhi riž (osnovo je najbolje dodajati sproti, po etapah), dodamo lovorov list in skuhamo na zob. Kuhan riž odstavimo in ga ohladimo. V loncu pristavimo tri litre vode za blanširanje pora. Por očistimo, beli del prihranimo za kaj drugega, zeleni del pa razdelimo na liste, ki jih na hitro blanširamo v vreli vodi. Blanširane odcedimo, ohladimo in osušimo. Takšne raztegnemo po bambusovi podlagi ali rogoznici za zvijanje sušija (na fotografiji). Po listih pora razmažemo riž, nanj pa položimo mariniran postrvji file, ki ga blago posolimo. S pomočjo bambusovega podstavka zvijemo v tako debel zvitek, da ga lahko na krožnik postavimo pokonci. Enako storimo s preostalimi sestavinami. Zvitke pokapljamo z oljčnim oljem in s staranim balzamičnim kisom ter postrežemo, denimo kot predjed.

Hren se bo v tako rekoč poslovenjeni različici sušija obnesel prav dobro, v izvirni japonski izvedbi pa uporabijo vasabi, japonski zeleni hren zelo podobnega, a ostrejšega okusa. Izvirnih različic tudi ne pripravljajo z listi pora, temveč s posebnimi morskimi algami. Poleg izvirnih različic sušija postrežemo tradicionalno omako, pripravljeno iz mešanice japonske sojine omake, japonskega riževega vina in nekaj kapljic ingverjevega soka. Takšno omako dobi vsak jedec v svoji skodelici.