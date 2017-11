No, za Marjana Šarca me sploh ne skrbi. Tako kot je bil praktičen in življenjski med kampanjo (brez visokoletečih in praznih fraz), tako bo barko svoje občine mirno in varno usmerjal do naslednje preizkušnje, za katero resnično upam, da se je bo lotil in mu bo tudi uspelo. Na parlamentarnih volitvah lahko računa na glasove številnih »neznanih«, za nekatere modre komentatorje »fantomskih« volilcev (eden od njih sem tudi sam), ki jim je dovolj sprenevedanja in dvoličnosti obstoječih strank (tukaj izvzemam Levico in deloma NSi).

Predsednika se je na srečo kampanja in nizka podpora vidno dotaknila in morda končno sprostila (nikoli ni prepozno) čutila za empatijo, ki jih v preteklosti nismo zasledili (empatija seveda ni enako dobrikanju volilcem). Retoričnih in političnih izkušenj ima za opravljanje funkcije dovolj in ne skrbi me, da v novem mandatu ne bi opravil »velikih« nalog. Obojega mu želim, empatije in uspehov na političnem odru.

Zdaj pa konkretno: dve leti in pol je minilo od sporne postavitve spomenika v Karlovici, ki je ne bi bilo brez predsednikove podpore. O spornem spomeniku vedo bralci Dnevnika dovolj, saj sem napisal kar nekaj pisem na to temo. Ne vedo pa tega, da sem se v teh dobrih dveh letih trikrat obrnil na urad predsednika države z željo, da nam odgovori ali pa nas sprejme kot prizadete v postopku – nisem bil uslišan, niti suhoparnega uradniškega odgovora nisem prejel na nobeno vlogo. Ko sem to povedal predsedniku osebno na njegovi predvolilni poti v Malih Laščah, se je samo začudil, češ, kaj res, in potem mirno nadaljeval pot…

Zdaj ima predsednik možnost, da udejanji obljubo iz povolilnega nagovora – kot so povedali pri poročilih na radiu, bomo v prihodnje slišani in predsednik bo še naprej deloval povezovalno. Na njegov urad sem znova poslal vsa tri sporočila, ki so ostala prezrta, in izrazil pričakovanje, da nas povabi na razgovor v predsedniški urad, kot tako rad naredi z mladino, športniki, koledniki in še s kom.

Borut Pahor, zdaj imate priložnost postati predsednik vseh – bom tokrat dočakal?

Srečko Knafelc

predsednik društva Zarja spominov Velike Lašče