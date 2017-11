Hannes Swoboda: Zakaj ne bi na Zahodnem Balkanu ustvarili varnostne skupnosti držav?

Avstrijski politik Hannes Swoboda, socialdemokrat s skoraj dvajsetletnim stažem v evropskem parlamentu, se v zadnjih letih posveča položaju na Balkanu in balkanski begunski poti. Po njegovem mnenju bi morala biti Evropa bolj pozorna na dogajanje v nekdanjih jugoslovanskih republikah, saj je regija »mehki trebuh Evrope«. V pogovoru za Dnevnik, ki je potekal na Dunaju, je predstavil svoj pogled na populistično desničarsko retoriko, ki, kot pravi, izkorišča realni strah ljudi pred terorizmom in ga pretvarja v odpor do migrantov. Namesto tega svetuje racionalno pragmatičnost: »Zakaj ne bi na zahodnem Balkanu ustvarili varnostne skupnosti držav, v kateri bi države poenotile svoje varnostne mehanizme? Tako bi se lahko poenoteno borili proti tihotapljenju ljudi, proti radikalizaciji mladine in lahko bi ustvarili skupen, human nadzor meja.«