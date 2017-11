Vseh 212 slovenskih občin je letos prejelo poziv agencije za okolje, naj pri novoletnem praznovanju opustijo ognjemete in uporabo druge pirotehnike. »Pri eksploziji se namreč sprostijo snovi, ki zastrupljajo ozračje in povzročajo kratkotrajno izjemno povišane koncentracije onesnaževal,« so občinam pojasnili na agenciji za okolje.

Delci škodijo okolju in zdravju Na agenciji so nam povedali, da so letos prvič k opustitvi pirotehnike pozvali občine, ker so želeli s tem dopisom »razširiti nabor javnosti, ki lahko s svojimi odločitvami hitr