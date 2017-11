Oktobra lani je predsedujoča sodnica Vanja Verdel Kokol izpeljala predobravnavni narok v sodnem postopku, v katerem je moral na zatožno klop sesti Boštjan Brumen, v času rektorja Ivana Rozmana najvplivnejši univerzitetnik v mariborskem rektoratu. Začetek glavne obravnave se je zatem premikal iz meseca v mesec, neuradno tudi zato, ker je sodnica čakala na odločitev vrhovnega sodišča, kamor je soobtožena Bojana Sovič vložila zahtevo za varstvo zakonitosti.

Vrhovno sodišče o njej še ni odločilo. Sodnica pa se je dovolj načakala in je danes zagnala dokazni postopek. Boštjan Brumen se obravnave ni udeležil. Njegova zagovornica in soproga Nina Brumen je razložila, da je zadržan zaradi službenih obveznosti, in prosila za preložitev, vendar ji sodišče ni ugodilo. Brumen, Sovičeva in soobtoženi Davor Račič se morajo zagovarjati zaradi smučarskih počitnic rektorjeve vodstvene ekipe v letih 2009 in 2010 na Kopah, računa pa naj bi dejansko plačala univerza.

Račun plačala Uni hobotnica Prvič so univerzitetniki teden dni uživali v zimskih radostih leta 2009. Račun je plačalo Uni gostinstvo, proslulo in že propadlo podjetje iz razvpite mreže javno-zasebnih partnerstev, znane pod imenom Uni hobotnica. Podjetje Vabo, ki upravlja turistično-nastanitvene zmogljivosti na Kopah, je Uni gostinstvu izstavilo račun v višini 7111 evrov. Ker je prokurist Uni gostinstva Račič plačal račun, čeprav je vedel, da za to ni imel zakonske podlage, ga je okrožna tožilka Katja Arnuš obdolžila zlorabe položaja. Račič je danes zanikal krivdo in trdil, da v Uni gostinstvu ni odrejal plačil, temveč je bil za to odgovoren tedanji direktor Nedeljko Krstić. Spornega računa se ne spominja. »Kazenska prijava mi povzroča materialno in osebno škodo ter mi otežuje normalno delo,« je potožil. Rektorjevi naj bi na stroške univerze počitnikovali v hotelu Lukov dom tudi leta 2010, vztraja tožilka. Na Kope so šli zakonca Rozman, zakonca Brumen, vodja rektorjevega kabineta Mitja Kotnik s tedanjo partnerico in še skupina drugih izbrancev z vrha Univerze v Mariboru ter gostje iz Finske. Računa za plačilo smučarskih, nastanitvenih in gostinskih storitev v višini 6822 evrov druščina ni plačala iz svojega žepa, očita tožilka. Brezplačne smučarske počitnice univerzitetne elite naj bi omogočil nekdanji glavni tajnik. Uredil naj bi namreč obvodno poplačilo računa, pri očitani zlorabi uradnega položaja pa naj bi mu pomagala Bojana Sovič, direktorica podjetja Proplus. Sovičeva danes ni priznala storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti. »Očitek tožilstva je nekorekten,« je prepričana obdolženka, ki je v več kot enournem zagovoru obširno pojasnila, zakaj je s podjetjem Vabo sklenila sponzorsko pogodbo. Kako je upravnik turističnih zmogljivosti na Kopah zatem porabil ta denar, je izvedela šele od kriminalistov. Pogodba z univerzo pa naj ne bi služila za obvodno poplačilo počitnikovanja univerzitetnikov, kot ji očita obtožnica, temveč naj bi Proplus po besedah Sovičeve dejansko opravil vse v njej navedene in zaračunane investicijsko-sanacijske storitve.