Po informacijah južnokorejske obveščevalne službe je Ri Sol Ju, prva dama Severne Koreje, stara 28 let in je mati treh otrok. V javnosti se pojavlja le izjemoma, še največkrat ob uspešnih testiranjih raket. Ob teh priložnostih se uglajeno smehlja, je vljudna in oblečena v oblačila pastelnih barv. Kot pišejo pri Independent, je prva dama Severne Koreje že večkrat pokazala, da je precej naklonjena zahodnjaškim modnim oblikovalcem. Opazili so jo namreč z več tiso evrov vrednimi dizajnerskimi torbicami modnih hiš Dior in Chanel.

Njeno navdušenje nad dragimi modnimi kosi je v preteklosti že večkrat izzvalo mednarodno ogorčenje. Številnim se zdi neprimerno, da se prva dama države, v kateri ljudje domnevno stradajo zaradi pomanjkanja hrane, tako baha s svojim razkošnim življenjskim stilom.

Želela je biti pevka, namesto tega je postala prva dama Severne Koreje Južnokorejska obveščevalna služba je izbrskala, da se je Ri Sol Ju rodila v premožno družino: njen oče je bil profesor, mati pa zdravnica. Nič ni znanega o tem, kako je postala soproga enega najbolj kontroverznih svetovnih voditeljev. Kot prvo damo so jo mediji prvič označili julija 2012, ko je Kim Jong Una spremljala na odprtju zabaviščnega parka. Takrat so severnokorejski državni mediji potrdili, da gre za Kimovo ženo. Istega leta je v javnosti še nekajkrat spremljala soproga. Potrditev, da je severnokorejski voditelj poročen, je sprožila ugibanja o tem, kdaj in kje sta se zakonca spoznala. Nekateri pravijo, da sta se poročila že leta 2009, leto kasneje pa naj bi se jima rodil prvi otrok. Drugi domnevajo, da sta se leta 2010 spoznala na koncertu klasične glasbe. Čeprav je uradnih podatkov o Ri Sol Ju zelo malo – pravzaprav je uradno potrjeno zgolj to, da sta s Kimom poročena – je južnokorejski obveščevalni službi uspelo izbrskati, da je Ri nekoč študirala petje, z zborom pa je leta 2005 obiskala Južno Korejo.