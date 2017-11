Bolnik zaužije tableto, senzor v njej pa se sproži, ko pride v stik z želodčnimi tekočinami. Nato pošlje sporočilo posebnemu obližu, ki ga nosi bolnik. Informacija se zatem prenese na posebno mobilno aplikacijo. Zdravnik in do štirje oskrbniki, vključno z družinskimi člani in prijatelji, lahko tako na spletnem portalu vidijo, ali je bolnik vzel tableto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Sledenje uživanju zdravil, predpisanih za duševne bolezni, bi lahko bilo uporabno za nekatere bolnike,« je v ponedeljek povedal predstavnik centra FDA za ocenjevanje zdravil in raziskave Mitchell Mathis. »FDA podpira razvoj in uporabo novih tehnologij pri predpisanih zdravilih in je zavezana sodelovanju s podjetji pri razumevanju tega, kako lahko nova tehnologija koristi bolnikom in zdravnikom,« je povedal.

Japonska farmacevtska družba Otsuka Pharmaceutical, ki proizvaja zdravilo Abilify, je ob tem opozorila, da ni jasno, ali bo senzor v tableti tudi dejansko prispeval k izboljšanju discipline pri jemanju zdravil. Zdravilo in senzor sta bila sicer odobrena že pred tem, FDA pa je zdaj prvič odobrila kombinacijo tablete in senzorja.