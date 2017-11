V video pogovoru z omenjenim nemškim medijem je na vprašanje novinarja, »ali bo BiH nekoč priznala Kosovo«, Bakir Izetbegović odgovoril, da »upa da«. Pred tem je izrazil osebno mnenje, da bi BiH moral Kosovo doslej že priznati, ob tem pa poudaril, da je znotraj BiH potrebno doseči soglasje glede tega vprašanja.

Na izjavo so se burno odzvali v Beogradu in Banjaluki. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ocenil, da se je s tem intervjujem »veliko spremenilo« in zapletlo v regiji. »Ne samo, da Izetbegović upa v priznanje Kosova,« medtem ko se ozemeljska celovitost BiH brani z vojno, »temveč bi morala na drugi strani Srbija, kot se zdi, dele svojega ozemlja dostaviti ob kavi in turškem medu«, je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Na relativizacijo teže Izetbegovićeve izjave glede Kosova je odgovoril z opazko, da bi, če bi on rekel, da je treba priznati srbsko entiteto v BiH Republiko srbsko, končal v Haagu. Meni, da bo imel Izetbegovićev intervju daljnosežne politične in pravne posledice. Dodal je, da ga bo Srbija resno preučila in odgovorila v nekaj dneh.

V četrtek v Srbiji izredna seja sveta za nacionalno varnost Srbski notranji minister Nebojša Stefanović je za četrtek že sklical izredno sejo sveta za nacionalno varnost. Izetbegovićevo izjavo je označil za nedobronamerno in škodljivo, saj da »vsakdo, ki reče, da želi priznati tako imenovano neodvisnost Kosova, zelo neposredno poziva k nespoštovanju suverenosti in ozemeljske celovitosti Srbije«. Predsednik Republike srbske, ki je tudi predsednik tam vladajoče stranke SNSD Milorad Dodik ter predsednika dveh manjših koalicijskih strank, so pozvali srbske predstavnike v državnih institucijah BiH, da zapustijo te institucije in pridejo na posvete v Banjaluko, da bi izoblikovali skupni odgovor na izjave Izetbegovića. Ocenili so, da je njegova izjava, da »bi z vojno reševal notranjepolitična vprašanja v BiH« povzročila vznemirjenje ne samo v Republiki srbski temveč tudi v celotni regiji. Dodik je ob tem zagotovil, da BiH ne bo nikoli priznala Kosova, ker na to ne bo nikoli pristala Republika srbska. Meni pa, da bi Izetbegović po svojih izjavah »moral v Srbiji postati persona non grata« oz. nezaželena oseba. Tudi srbski član predsedstva BiH Mladen Ivanić je v celoti zavrnil možnost, da bi BiH priznala Kosovo. »Kot prvo ta odločitev ne bo sprejeta v predsedstvu BiH, če pa bi bila, lahko sprožim mehanizem vitalnega nacionalnega interesa«, s tem pa bi bila odločitev razveljavljena, je zagotovil za Tanjug. Hrvaški član in trenutni predsedujoči predsedstvu Dragan Čović pa je sporočil, da bo BiH svojo mednarodno politiko vodila tako, da ne bo ogrožala odnosov s sosednjimi državami ter da bo enako ravnala tudi pri vprašanju priznanja Kosova.