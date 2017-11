Tožba, ki jo je proti sindikatoma Sviz in Glosa ter stavkovnemu odboru orkestra na delovno in socialno sodišče vložil direktor filharmonije Damjan Damjanovič zaradi domnevne nezakonitosti in neupravičenosti stavke, je bila danes v tretji obravnavi. Končali so zbiranje dokaznega gradiva, o sodbi se bodo izrekli v mesecu dni.

Od vložitve tožbe do danes se je zgodilo marsikaj, kar sicer neposredno na odločitev delovnega sodišča ne bi smelo vplivati (ali pač?). Namreč vse tri osrednje stavkovne zahteve je ustanovitelj zavoda (ministrstvo za kulturo) upošteval: oditi je moral maestro Uroš Lajovic, s spremembo ustanovitvenega akta so razpustili staro članstvo sveta javnega zavoda in povečali moč zaposlenih pri soodločanju, oktobra je bil razrešen še direktor. Ta je s pritožbo na upravno sodišče dosegel zamrznitev odločbe, na to se je pritožilo še ministrstvo in zdaj bo o upravičenosti razrešitve v dveh tednih razsodilo vrhovno sodišče.

Veljale bi le uradne pritožbe O domnevni nezakonitosti stavke filharmonikov so danes kot zadnjega med pričami zaslišali nekdanjega predsednika sveta javnega zavoda dr. Otmarja Zorna. Večkrat je zatrdil, da je ob pritožbah zaradi mobinga in umetniških nenapredovanj predlagal, naj zaposleni, ki so prizadeti, pritožbe uradno vložijo na pristojne organe. Ker tega niso storili, tudi svet ni imel v rokah česa oprijemljivega. Zato se kot nekdanji predsednik sveta ne čuti odgovornega, da na sejah niso bolj proučili pritožb. Pravzaprav je bila po njegovem problematična zgolj ena članica sveta, Marina Kopše kot edina predstavnica zaposlenih, medtem ko so se vsi drugi člani med seboj vedno strinjali. Neukrepanje sveta ob očitkih o netransparentnem vodenju ustanove pa je komentiral: »Ni se dalo natančno vedeti, kaj so stavkajoči s tem mislili, kajti v hiši je bila vrsta revizij. Ni se mi zdelo, da bi se kršilo kaj hudega.« Zorn je dodal, da je bil z direktorjem ves čas v stiku, prosil ga je tudi za boljšo komunikacijo z zaposlenimi, verjel v zgladitev nesoglasij, toda »v svetu zavoda nikoli nismo imeli tehtnega razloga meniti, da direktor ne dela dobro«. Prepričan je tudi, da sta stavka in njena medijska odmevnost naredili veliko škode Slovenski filharmoniji, pa tudi njemu.