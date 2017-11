»Kdo bi si mislil, da me bo tek pripeljal do tega trenutka. Izjemna kariera je za mano. Viteški red je ogromna čast,« je dejal v Somaliji rojeni atlet, ki je bil nepremagan v tekih na 5000 in 10.000 metrov na velikih tekmovanjih med letoma 2012 in 2016. Na olimpijskih igrah 2012 in 2016 je bil po dvakrat zlat, prav tako pa tudi na svetovnih prvenstvih 2013 in 2015.

Štiriintridesetletni Farah je atletsko kariero končal poleti na domačem SP v Londonu z zlato kolajno v teku na 10.000 metrov in srebrom na 5.000 metrov. Zdaj se Britanec posveča maratonom. Prav tako načrtuje selitev nazaj v London, trenutno namreč živi v ZDA.