Poslanci bodo glasovali o dopolnitvi zakona iz leta 2012, v skladu s katerim lahko za »tuje agente« označijo nevladne organizacije, ki prejemajo finančno podporo iz tujine. Dopolnila »pristojni vladni instituciji omogočajo, da bodo medije, ki prejemajo denar iz tujine, označili za tuje agente,« je povedal predsednik ruske dume Pjotr Tolstoj. Dodal je, da gre za medije, »ki prejemajo sredstva od tujih vlad, ne glede na njihovo lastniško strukturo«. Ruska tiskovna agencija Tass je poročala, da razmišljajo tudi o dopolnilih, ki določajo, da bodo na seznam lahko dodali tudi medije, ki prejemajo denar od »mednarodnih in tujih organizacij ter tujcev«.

Seznam bo najverjetneje urejalo rusko pravosodno ministrstvo, ki bdi že nad podobnim seznamom za nevladne organizacije. Številne organizacije so sicer morale zaradi zakona zapreti svoja vrata. Druge pa so se pritoževale, da ruske oblasti nočejo več sodelovati z njimi, potem ko so jih označili za »tuje agente«.