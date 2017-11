Tožilka Katja Arnuš je tako prebrala obtožnico, v kateri Boštjanu Brumnu očita, da je kot takratni glavni tajnik v letih 2009 in 2010 zlorabil svoj položaj, ko naj bi neupravičeno odobril plačilo računov, s katerimi so si takratni najvišji predstavniki univerze, med njimi tudi rektor Ivan Rozman, skupaj s svojimi partnerji plačali smučarske počitnice na Kopah.

V pomoč pri oškodovanju univerze naj bi mu bila soobtožena - direktorica podjetja Proplus Bojana Sovič in takratni prokurist medtem že propadlega Uni Gostinstva Davor Račič, s katerima je družba Vabo, ki upravlja s smučarskimi in hotelskimi zmogljivostmi na Kopah, po mnenju tožilstva sklenila fiktivni sponzorski pogodbi v višini okoli 7000 evrov. Univerza je počitnice, na katerih so bili tudi gostje s Finske, plačala v okviru investicijskih in vzdrževalnih del, ki so bila ocenjena na dobrih 22.000 evrov.

Vsi trije obtoženi lani krivdo že zanikali Vsi trije so na lanskem predobravnavnem naroku krivdo že zanikali, Brumen tako ni sprejel devet mesecev pogojne zaporne kazni v zameno za priznanje. Obramba je takrat skušala sodni senat pod vodstvom Vanje Verdel Kokol prepričati v nezakonitost pridobljene elektronske komunikacije, tokrat pa sta svoja zagovora podala le Sovičeva in Račič. Precej daljša je bila prva, ki je zavrnila vse obtožbe tožilstva in jih označila za neutemeljene. Pojasnila je, da o kakršnemkoli smučanju sama ni vedela ničesar vse do policijske preiskave, ob tem pa podrobno razložila posle njenega podjetja z univerzo in okoliščine nastanka sponzorske pogodbe z Vabom, ki ena z drugo po njenih trditvah nimata nobene zveze. Njeno podjetje Proplus je z univerzo, še pred tem pa z ministrstvom za visoko šolstvo sodelovalo že dalj časa na področju načrtovanja investicij in investicijskega vzdrževanja. Med drugim je v tistem obdobju za Univerzo v Mariboru pripravljalo novelirani načrt investicij za obdobje med letoma 2008 in 2012. Sprva so univerzi sicer res izstavili račun za 7400 evrov, pozneje pa se je ta zaradi dodatnih opravil dvignil. Da je to še vedno ugodna cena, je Sovičeva danes dokazovala z mnenjem izvedenca gradbene stroke Slavka Bunderle, ki je opravljene storitve ocenil na okoli 24.000 evrov. Sovičeva je zavrnila trditve tožilke o tem, da je bila sponzorska pogodba z Vabom samo del načina poplačila univerzitetnega »team buildinga«, saj da ona o tem z Brumnom in direktorjem Vaba Boštjanom Paradižem nikoli ni govorila. Se je pa s Paradižem dogovorila za sponzoriranje ene od prireditev v Prevaljah, saj so si v tistih, za gradbene posle zahtevnih časih, prizadevali na Koroškem pridobiti nove posle.