V družbi so potrdili preiskavo in sporočili, da polno sodelujejo s preiskovalci, preiskave pa niso želeli komentirati. Podobno preiskavo je opravila tudi belgijska policija v prostorih Lafargovega podjetja v Bruslju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trije francoski preiskovalni sodniki od junija preiskujejo domnevna denarna izplačila Lafarga oboroženim skupinam v Siriji, med drugim IS, s čimer je družba leta 2013 in 2014 poskušala ohraniti proizvodnjo v svoji tovarni v Džalabiji na severu Sirije, čeprav je v državi takrat divjala državljanska vojna. Preiskovalci poskušajo tudi ugotoviti, ali so v Lafargu vedeli za te finančne dogovore in ali so bili sirski uslužbenci v tovarni ogroženi glede na slabe varnostne razmere v državi.

Lafarge IS mesečno plačeval 20.000 dolarjev Lafarge je v Siriji vztrajal še dve leti po umiku večine francoskih podjetij. Takrat je IS že zavzela obsežna območja v državi. Džihadisti so tovarno v Džalabiji zasedli septembra 2014. Lafargovo podjetje v Siriji je v letih 2013 in 2014 za zaščito svojih delavcev plačevalo med 80.000 in 100.000 dolarjev na mesec različnim oboroženim skupinam, med drugim 20.000 dolarjev IS, je razkril vir blizu preiskave. Finančne povezave Lafarga s skrajnimi skupinami v Siriji je pred letom dni razkril časnik Le Monde, ki je poročal, da so na sedežu podjetja v Parizu vedeli za to. Nekaj tednov po objavi zgodbe so francoske oblasti uvedle preiskavo.