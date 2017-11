Ilka Štuhec se je po operaciji prednje križne vezi levega kolena vrnila v Maribor in tam vsak dan poteka njena rehabilitacija. Kot pravi Anja Šešum, njena zvesta sodelavka in kineziologinja, se je Štuhčeva sprijaznila, da bo Pesnica pri Mariboru njen dom naslednje tri mesece. »Ilka je prava športnica. Večkrat je bila že v podobnem položaju, zato nima težav s ponavljanjem vaj in urami na fizioterapiji. Pretekli teden sva delali vaje za rehabilitacijo, zdaj pa sva se začeli posvečati tudi treningu ostalega dela telesa. Pomembno je, da celotno telo ostane v formi.«

Glede na to, da je bila za Štuhčevo to že šesta operacija, prva na levi nogi, je zdravljenje tudi s psihološkega vidika nekoliko lažje. »Začetni šok ob poškodbi je bil velik za vse nas. A mislim, da smo ga že vsi dali v pozabo in zdaj razmišljamo samo še o sezoni 2018/19. Kar naenkrat bodo ti meseci mimo in spomladi bo že treba začrtati smernice za naprej,« je dodala Anja Šešum.

Štuhčeva trenutno uporablja še obe bergli, prav tako pa je za prevoze odvisna od drugih. Mama Darja Črnko, ki je sicer vodja njene ekipe, ji vseskozi stoji ob strani, dobra plat trenutne situacije pa je, da si bo lahko Štuhčeva prvič po dolgem času privoščila počitnice. »Nisva še govorili o tem, a zagotovo bo, ko bo koleno kolikor toliko čvrsto, odpotovala za krajši čas v tople kraje.«

Najboljša slovenska smučarka se je poškodovala na treningu v Pitztalu 22. oktobra, tri dni kasneje, prav na njen 27. rojstni dan, pa je bila operirana v Baslu pri kirurgu Niklausu Friederichu. Prvi pregled v Baslu jo čaka konec decembra.

Štuhčeva je bila po fenomenalni sezoni 2016/17, v kateri je postala svetovna prvakinja v smuku, zmagovalka seštevkov svetovnega pokala v smuku in kombinaciji ter zmagovalka sedmih tekem svetovnega pokala, prvi slovenski adut za medalje na olimpijskih igrah v Južni Koreji od 9. do 25. februarja 2018.