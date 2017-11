Za tiste, ki akcije Božičnica Nedeljskega še ne poznate, naj povemo, da s sodelovanjem v njej z malo sreče lahko dobite Mercatorjevo kartico z naloženimi 20 evri. Vaša naloga je zelo preprosta. Vse, kar morate narediti, je, da v tiskani izdaji izrežete kupon, ga pravilno izpolnite, prilepite na dopisnico in ga pošljete.

Ste vedeli, da še nikoli v zgodovini nismo imeli toliko gibalno izjemno učinkovitih otrok? V Nedeljskem dnevniku je tema tedna o gibanju in čezmerni teži otrok, toda pozor: praktično vsaka slovenska osnovna šola skriva v svojih razredih potencialnega svetovnega prvaka. Dr. Gregor Starc s Fakultete za šport v Ljubljani pravi, da so gibalne sposobnosti otrok in mladostnikov upadale od sredine 90. let prejšnjega stoletja do leta 2011, že šesto leto zapored pa se njihova gibalna učinkovitost izboljšuje. Starc meni, da gre deloma zasluga za to programu Zdrav življenjski slog, ki v nekaterih osnovnih šolah omogoča dve dodatni uri strokovno vodene športne vadbe. »Napredujemo lahko le, če bo imel vsak otrok uro športne vzgoje na dan. Smo verjetno edina država na svetu, ki ugotavlja tako pozitivne trende. Današnje deklice so v povprečju gibalno učinkovitejše od svojih mater, ko so bile te deklice, današnji dečki pa so v povprečju še vedno manj gibalno učinkoviti od očetov. Ne gre za genetiko, gre za življenjski slog.«

Včasih Lulček, potem prijatelj

Nedeljski dnevnik prinaša tudi intervju z Andrejem Šifrerjem. V teh dneh namreč mineva natanko 40 let od izida njegove prve plošče Zoboblues. »Skozi čas sem ugotovil, da imajo Slovenci radi iskreno glasbo in te kot avtorja in pevca radi poistovetijo s tem, kar poješ. Včasih sem bil tisti, ki gre rad v gostilno, potem so me klicali Lulček, pred dvajsetimi leti so me vsi hoteli za prijatelja,« pravi Šifrer. V intervjuju je nanizal tudi vrsto modrih misli, kakršna je tale:

»Vedeti moramo, da smo življenje in lastnino dobili na posodo. To ni naše. Že to, da začneš razmišljati o tem, kaj vse je tvoje, sproži neke demone. Nič nisi prinesel na ta svet in nič ne boš odnesel s seboj v grob. Lahko pa si odneseš mir. Slovenci smo majhen narod in kot vsi vemo, se v majhnem loncu kuha najbolj bučen golaž. Pravzaprav se mi smilijo ljudje, ki grabijo svoje stvari in razmišljajo samo o tem, kako bi nagrabili še več. To so pravzaprav ljudje, ki imajo sami s seboj največje težave, ki so najbolj nesrečni. In kot vemo, prizadeti prizadenejo, srečni pa delijo srečo.«