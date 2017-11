»Prizadevali si bomo za to, da neodvisnosti naklonjene stranke ne bodo zmagale,« je v pogovoru za radio COPE dejal predsednik španske Ljudske stranke in premier Mariano Rajoy. Njegova stranka je sicer na regionalnih volitvah leta 2015 zasedla šele peto mesto, slavile pa so odcepitvi naklonjene stranke.

Volitve so del ukrepov, ki jih v Kataloniji izvaja španska vlada po razglasitvi neodvisnosti v katalonskem parlamentu 27. oktobra. Madrid je nemudoma odstavil regionalno vlado in razpustil parlament. Kot je danes dejal Rajoy, bo izvedba volitev omogočila prenehanje izvajanja teh ukrepov v skladu s 155. členom španske ustave. Obenem pa je poudaril, da bo moral zmagovalec volitev, kdorkoli to že bo, »spoštovati zakon«.

Politične stranke v Kataloniji ta teden pripravljajo svoje kandidatne liste. Kot je danes dejal Rajoy, lahko na njih nastopijo vsi nekdanji politični voditelji Katalonije, tudi tisti, ki so trenutno v priporu. Je pa ocenil, da so izgubili politično legitimnost, ker da so zavedli prebivalce Katalonije, s tem ko so trdili, da se podjetja ne bodo umikala iz Katalonije in da bo Evropa podprla njihove težnje po neodvisnosti.

Osem od 14 članov odstavljene katalonske vlade je trenutno v okviru preiskave glede obtožb upora in nezakonitega prisvajanja javnih sredstev v priporu. Odstavljeni predsednik vlade Carles Puigdemont, ki je v Bruslju, namerava na volitvah kandidirati na čelu liste Skupaj za Katalonijo, na kateri bi se njegova stranka PDeCAT združila s še nekaj neodvisnosti naklonjenimi strankami.