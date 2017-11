Napad je zahteval tudi številne ranjene. Poškodovane so bile tudi nekatere stavbe, med njimi mošeja Zajeda bin Sultana, ki so jo zgradili Združeni arabski emirati. Združeni arabski emirati tudi sodelujejo v urjenju vladnih sil na jugu Jemna in so ključni član mednarodne vojaške koalicije proti jemenskim upornikom pod vodstvom Savdske Arabije.

V Jemnu se že več let uporni Hutiji, ki jih podpira Iran, borijo proti jemenski vladi pod vodstvom Abderaba Mansurja Hadija. Vojna v Jemnu je doslej zahtevala več kot 8650 smrtnih žrtev, večinoma civilistov, in hkrati državo potisnila na rob velike lakote.