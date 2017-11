Slovensko-ameriški start-up Genialis, zmagovalec letošnjega PODIM Challenge oziroma investicijskega dela konference PODIM, je v začetku oktobra zaprl 2,3 milijone dolarjev težko semensko naložbo, ki jo je pridobil od ameriškega in švicarskega sklada tveganega kapitala ter skupine zasebnih vlagateljev.

Svež kapital je namenjen širitvi v ZDA in komercializaciji izdelka Genialis Platform, ki na zapletene izzive analiziranja bioloških podatkov odgovarja z vrhunskimi softverskimi rešitvami. Investitorje so prepričali z odlično in predano ekipo, v kateri je kar polovica doktorjev znanosti, ter inovativno tehnologijo, pisano na kožo znanstvenikom biologom, ki lahko z Genialisovimi programskimi orodji mnogo hitreje in učinkoviteje analizirajo velikanske količine podatkov, predvsem s področja genomike.

Od ustanovite leta 2013 do danes se je slovensko-ameriški start-up Genialis, ki ima sedež v Houstonu (Teksas) in Cambridgeu (Massachusetts) ter v Ljubljani, uveljavil kot vodilni ponudnik programske opreme v oblaku za vizualno raziskovanje podatkov naslednje generacije sekvenciranja (področje bioinformatike).

Spin-out iz ljubljanskega FRI Podjetje, ki je nastalo kot spin-out Laboratorija za bioinformatiko s Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani, svoje produkte razvija za raziskovalce v farmacevtskih in biotehnoloških podjetjih, različnih raziskovalnih inštitutih oz. povsod, kjer se znanstveniki ukvarjajo s sekvenciranjem, oz. kjer se opazuje različne genome (človeške, rastlinske, živalske ...). Tovrstni genomski podatki z Genialisovo programsko opremo postanejo dostopni znanstvenikom, ki jih sicer brez ustreznih orodij sploh ne morejo raziskovati, pojasnjuje Nejc Škoberne, soustanovitelj in direktor Genialisa.

Apple za biologe Genialis tako učinkovito rešuje perečo težavo znanstvenikov, ki nimajo veliko računalniškega znanja, a se znajdejo pred dejstvom, da morajo postati podatkovni analitiki, da sploh lahko opravljajo svoje delo. Večina programske opreme, ki je danes na voljo, je prekompleksna, narejena predvsem za računalniško vešče biologe, ali pa je čisto specializirana in rešuje ozek problem, ki ga ima majhna množica ljudi. »Razvijamo platformo, hkrati pa na tej platformi postavljamo orodja, s katerimi nameravamo sčasoma pokriti večino teh problemov. V bistvu bi radi bili ‘Apple za biologe’, ki našo rešitev vzamejo v roke in jo že znajo uporabljati, ne da bi zanjo potrebovali dodatna obsežna izobraževanja,« pravi Škoberne.

Napovedano iskanje investicije in pivot ter izkupiček glavne nagrade Ob zmagi na letošnjem PODIM Challenge tekmovanju je Nejc Škoberne napovedal, da je pred njimi izziv iskanja sveže investicijske runde v višini 1,5 milijona dolarjev. Podpori v tem procesu je bila namenjena tudi nagrada, ki so jo prejeli kot zmagovalci PODIM Challenge, in sicer »all inclusive« eno tedenski poslovni obisk Silicijeve doline z mreženjskim programom v organizaciji ABC pospeševalnika in tisoč evrov za žepnine, ki jo je kot kot generalna pokroviteljica PODIM in »blue chip« partnerica PODIM Challenge tekmovanja dodala še Nova KBM. A ker je eno od primarnih področij delovanja Genialisa tudi Boston, kjer je podjetje takrat že začelo navezovati stike z investitorji, so organizatorji PODIM v dogovoru z Genialisom »pivotirali« nagrado in ekipi pokrili stroške poslovne poti v Boston in Orlando, kjer so se udeležili dveh večjih branžnih konferenc in opravili kveč razgovorov za nove člane ekipe na področju prodaje ter marketinga v ZDA. Dodatna ugodnost te poslovne poti pa je bila kava oziroma sestanek z enim izmed investitorjev, ki v sklepnih fazah zapiranja investicije še ni bil čisto gotov, ali naj pristopi k naložbi ali ne, po pogovoru s Škobernetom pa je kot poslovni angel postal eden od zasebnih vlagateljev, ki je lastniško vstopil v Genialis.

Ugledna institucionalna vlagatelja in angelski investitorji Sta pa odlična ekipa predanih znanstvenikov in vrhunska Genialis tehnologija uspeli hitro prepričati oba vodilna institucionalna vlagatelja – Redalpine Venture Partners iz Züricha in First Star Ventures iz Bostona. V skupni naložbi se jima je pridružilo še slovensko podjetje Pikas in več angelskih investitorjev. Iz prvotnih 1,6 milijonov so se izpogajali za 2,3 milijona Ob gladkem in uspešnem zaključku investicije – iz prvotno obljubljenih 1,6 milijona dolarjev oziroma načrtovanih 1,5 milijona dolarjev investicije so se namreč uspeli izpogajati za 2,3 milijona dolarjev, je Michael Sidler iz Redalpine Venture Partners pripomnil: »Kot investitorja me je najbolj pritegnila Genialisova ekipa. Kot doktorand biologije pa sem takoj prepoznal tudi vrednost in tehnološko iznajdljivost v tem, kako na zapletene izzive analiziranja genomskih podatkov odgovoriti z osupljivimi softverskimi rešitvami.« V vizijo Genialisa pa močno verjame tudi Drew Volpe iz First Star Ventures, saj se bo po njegovem mnenju »prihodnost raziskovanja v biologiji vse bolj zanašala na ekipe raziskovalcev in kliničnih zdravnikov z raznovrstnimi znanji in spretnostmi, ki bodo lahko upravljali z ogromnimi količinami podatkov brezhibno, avtonomno, učinkovito in preprosto.«

Dobri obeti, razbrani iz komentarjev PODIM Challenge žirije Dobre obete pri iskanju investicije pa se je dalo razbrati tudi iz komentarjev mednarodne investitorske žirije, ki je sodelovala pri letošnjem PODIM Challenge tekmovanju. Tako je denimo Enis Hulli iz pospeševalnika 500 Startups komentiral, da so pametne platforme v vzponu, in da verjame v vertikalne platforme masovnih podatkov v posameznih industrijah, ki avtomatizirajo velik del uporabnikovega dela. Po mnenju Martina Pansy iz Up To Eleven pa je Genialis osvojil PODIM Challenge zato, ker gre za odlično ekipo z izjemnimi znanstvenimi dosežki, njihova rešitev pa predstavlja velikansko poslovno priložnost. Pomembno vlogo pri zapiranju investicije pa je imel tudi Boštjan Špetič, soustanovitelj Zemante in eden najbolj vidnih predstavnikov slovenske startup skupnosti, ki je kot mentor Nejcu Škobernetu nesebično pomagal z dragocenimi nasveti, deljenjem izkušenj in moralno podporo.

Nova linija SaaS izdelkov in po meri narejena aplikacija Jeseni je Genialis začel uvajati svojo novo linijo SaaS izdelkov na čelu z vodilnim produktom Expressions za dinamično analiziranje RNK (ribonukleinska kislina) sekvenc. Poleg tega je v sodelovanju z ameriško družbo Swift Biosciences lansiral po meri narejeno aplikacijo za odkrivanje različic s pomočjo ciljnega genomskega sekvenciranja. Prav vsi Genialisovi produkti so pisani na kožo znanstvenikom brez računalniških znanj in strežejo naravni radovednosti raziskovalcev. »Naš cilj je vsakemu znanstveniku s področja znanosti o življenju zagotoviti najboljšo možno izkušnjo s podatki, da lahko postavijo katerokoli vprašanje in dobijo odgovor nanj,« pravi Škoberne.