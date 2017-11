Schrems je začel postopek proti družbi Facebook Ireland Limited pred avstrijskimi sodišči. Trdi, da je družba Facebook Ireland kršila njegovo pravico do zasebnosti in do varstva podatkov. Pridružilo se mu je okoli 25.000 ljudi, ki so Schremsu odstopili svoje zahtevke proti družbi Facebook Ireland.

Schrems je danes v odzivu na priporočilo generalnega pravobranilca Sodišča EU za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal, da se ne strinja z ugotovitvijo Bobka, da ni mogoča skupinska tožba. Ob tem je omenil, da je sodišče pred dvema letoma dopustilo primer kolektivne tožbe 71 podjetij proti nekemu podjetju glede kartelnega postopa. »Tega sedaj ne bi dovolili potrošnikom?« se je vprašal Schrems. Dodal je, da »so nastale razmere, ko EU ima na papirju zapisano varstvo podatkov, a ga dejansko ni mogoče iztožiti«.

Priporočilo generalnega pravobranilca ni obvezujoče, a sodniki Sodišča EU v 80 odstotkih upoštevajo njegovo priporočilo.