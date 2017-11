Pri zaostanku 92:97 je Cleveland naredil delni izid 10:0, trojka Jamesa je bila za vodstvo 100:97, in čeprav je James v zaključku zgrešil dva prosta meta, je Jeff Green ujel odbito žogo in New Yorku preprečil met za izenačenje.

Zanimiva končnica je po tekmi ostala v senci besednega dvoboja med Jamesom in mladim francoskim branilcem Frankom Ntilikinom. Začela se je pred tekmo na družbenih omrežjih, nadaljevala na parketu, kjer sta si James in Francoz izmenjala nekaj grdih pogledov in besed, zaključka pa še ni na vidiku.

V bran Ntilikinu je stopil turški center Enes Kanter: »Ni lepo, da prideš v mesto in se spraviš na novinca. Poskusi najprej z odraslim človekom. Lahko se imenuješ kralj, kraljica, princ ali karkoli želiš, a tako se ne smeš obnašati,« je dejal Kanter. Ko so novinarji te besede prenesli Jamesu, je ta odgovoril: »Zmagali smo. Imena tega igralca ne bom nikoli več izgovoril.«

Prvak Golden State Warriors je do zmage prišel kljub odsotnosti Stephena Curryja, ki ima težave s stegensko mišico. Orlando je premagal s 110:100, Kevin Durant je dosegel 21 točk, Draymond Green pa 20.

Miami se je po nizu šestih gostovanj vrnil na Florido in je v pričakovanju dveh zaporednih tekem z Washingtonom. V noči na četrtek bo igral doma, dva dni pozneje pa v prestolnici.