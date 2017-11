Samo za osebna vozila je odprt odsek Kikovica-Delnice na avtocesti Reka-Zagreb, zaradi vetra pa med Kikovico in predorom Tuhobić velja omejitev hitrosti na 40 kilometrov na uro. Podobne omejitve so tudi na nekaterih državnih in lokalnih cestah na reškem območju, medtem ko je most na otok Krk zaprt za ves promet. Ceste so mokre tudi ponekod v Dalmaciji in na vzhodu države.

Vremenska napoved kaže, da je danes na Hrvaškem možen sneg v gorskih predelih, v nižinah pa dež. Brez padavin bo v Istri in na severozahodu države, je na svoji spletni strani napovedal hrvaški hidrometeorološki zavod.

Kot so še objavili, je v ponedeljek največ snega zapadlo na Plitvicah, namerili so ga 31 centimetrov.