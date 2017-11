Glavna junaka v Raleighu sta bila Finca: Sebastian Aho z golom in dvema podajama in Teuvo Teravainen, ta je v zadnji tretjini v polno zadel trikrat in za piko na i dodal še podajo. Zanj je to prvi "hat-trick" v tem tekmovanju, zdaj je pri šestih golih v sezoni. Vratar Scott Darling je k zmagi prispeval 25 obramb.

»Zadnje čase smo se mučili ob igri z igralcem več. Sam sem samo poskušal le igrati in opraviti svoje delo. Ko je Sebastian zadel, sem bil res vesel zanj in prepričan, da se bo vse skupaj preneslo še na druge,« je moštveni pristop po tekmi razložil strelec treh golov.

Še več golov, skupno 11, so videli v Calgaryju. Tudi na tem prizorišču je zmago domačim prinesla odlična zadnja tretjina, v kateri so dosegli pet golov; potem ko je za goste Alexander Steen izenačil na 3:3 v 52. minuti, je Calgary dosegel še štiri gole v sedmih minutah in visoko zmagal. »Dobili smo, kar smo si zaslužili. Nismo bili pravi in še sreča, da smo se držali do sredine zadnjega dela,« je bil po porazu samokritičen trener gostov Mike Yeo.

Moštvo Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings bo naslednjo tekmo igralo v noči na sredo, ko bo v svojem Staples centru gostilo Vancouver.