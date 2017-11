Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so medtem pojasnili, da Ahmad Šamieh ni več prosilec za mednarodno zaščito, saj je bil dublinski postopek pravnomočno končan na podlagi sodbe vrhovnega sodišča. Predaja Hrvaški je pomenila le posledico pravnomočnosti sodbe vrhovnega sodišča, so poudarili.

Postopek, ki ga je predlagal predsednik vlade, bodo vodili skladno z zakonom o tujcih. Ko oziroma če bo vlada sprejela sklep, da je izdaja dovoljenja za začasno prebivanje Ahmadu v interesu Slovenije, bo MNZ ob izpolnjevanju pogojev iz 51. člena zakona o tujcih po uradni dolžnosti izdalo tako dovoljenje. Tako bo pridobil zakonit status v Sloveniji po drugi pravni podlagi in se predaja Hrvaški ne bo izvedla, so še pojasnili.

Zjutraj se je pred azilnim domom na Viču zbralo okrog 50 ljudi

Ob 5.45 se je pred azilnim domom na Viču zbralo okoli 50 ljudi. Nekaj minut kasneje je prišel tudi Ahmad Šamieh, sirski begunec, ki ga želi ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) vrniti na Hrvaško.

Ahmad je bil odet v belo in rekel, »da je to barva smrti v Siriji, zdaj pa ga hočejo poslat v smrt na Hrvaško,« in se vrgel na tla. Še pred azilnim domom so tako potekala pogajanja med Ahmadom, njegovim zastopnikom Miho Blažičem (N'toko), poslancem SD Janom Škobernetom, poslancem Levice Miho Kordišem s predstavniki MNZ.

Udeleženi so pogovor opravili v azilnem domu in Ahmad je po desetih minutah lahko odšel. Na razgovoru je izvedel, da deportacija zaenkrat ni preklicana. Izjave premierja Mira Cerarja, ki je včeraj zahteval odložitev deportacije, dokler se ne razčistijo pravni in politični vidiki, ministrstvo torej ni upoštevalo. Načrtovana deportacija naj bi se zgodila ob 8.30 uri. Takoj po pogovoru se je Ahmad z Miho Blažičem in poslanci odpravil v DZ.