Trump je s svojimi ukazi o prepovedi vstopa v ZDA ameriškim pravnikom na obeh straneh političnega pola naložil izjemno veliko dela. Januarja je prepovedal vstop državljanom nekaterih muslimanskih držav, kar je povzročilo kaos po svetu in v ZDA. Ta prepoved je propadla na sodiščih in Trump je ukaz malce spremenil, vendar je tudi drugi obtičal, dokler ga ni poleti rešilo vrhovno sodišče ZDA.

Vrhovno sodišče je dovolilo prepoved vstopa, a le za tiste tujce iz določenih držav, ki nimajo sorodstvenih in drugih dokazljivih ter realnih vezi v ZDA. Veljavnost drugega ukaza je potekla septembra, še prej pa so se prepirali po sodiščih, kaj spada v to definicijo. Trumpovi pravniki so jo želeli omejiti, nasprotniki razširiti, prepir pa je postal brezpredmeten septembra.

Nato je Trump izdal še tretji ukaz o prepovedi vstopa v ZDA za državljane Irana, Libije, Sirije, Jemna, Somalije, Čada ter Severne Koreje in državljane Venezuele, povezane z režimom predsednika Nicolasa Madura. Trumpovi nasprotniki so vložili tožbo na Havajih in v Marylandu glede prepovedi za državljane omenjenih šestih muslimanskih držav in na prvi stopnji zmagali v obeh primerih.

Prizivno sodišče v San Franciscu je v ponedeljek odločilo tako, kot je vrhovno v primeru drugega ukaza, le da je bolj podrobno in precej na široko določilo kdo je izvzet iz prepovedi. Na primer babice in dedki ameriških državljanov in rezidentov, pa tudi strici, tete, nečaki, svaki, zeti in bratranci ter drugi. Trumpovo pravosodno ministrstvo je odločitev San Francisca vzelo na znanje. To pomeni, da se lahko še vedno pritoži na vrhovno sodišče odvisno od tega kaj bo rekel šef.

Prizivno sodišče v Richmondu bo o blokadi Trumpove prepovedi odločalo 8. decembra. Glede na izkušnje in tradicijo bo verjetno sprejelo podobno odločitev kot prizivno sodišče v San Franciscu, saj je vrhovno sodišče že podalo smernice. Državljanov Severne Koreje, ki tako ali tako ne prihajajo v ZDA, ni nihče branil, prav tako tudi ne člane Madurovega režima.