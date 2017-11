Programski svet RTV Slovenija je obravnaval več problemov javnega medijskega servisa. Zaradi močno povišanih stroškov glasbenih prireditev Ema in Dnevi slovenske zabavne glasbe, ki so potekale v začetku leta, je generalni direktor Igor Kadunc direktorico TV Slovenija Ljerko Bizilj obtožil, da poslovanje v tem delu ni bilo dovolj transparentno in da so bila morebiti kršena tudi pravila javnega naročanja. Biziljeva je tovrstne očitke že večkrat zavrnila. Tokrat Kadunc sicer (še) ni predlagal zamenjave direktorice, ta možnost pa je mogoča, saj je njeno zamenjavo predlagal že junija (tedaj zaradi drugih razlogov), a njegovega predloga programski svet takrat ni podprl.

Programski svetniki so vodstvu naročili, naj jim poroča o ukrepih zoper potencialne kršitelje, v prihodnje pa naj poslovanje RTVS pri tovrstnih projektih uredi tako, da do kršitev ne bo več prihajalo.

Izguba na izgubo Programski svet je razpravljal tudi o programsko-produkcijskem načrtu in financiranju delovanja RTVS v prihodnjem letu. Generalni direktor je že minuli teden napovedal, da bo letos – tudi zaradi izgubljenih pravnih sporov – hiša verjetno poslovala negativno. Izgube naj bi bilo za 600.000 evrov, a naj bi jo »rešili« z ustreznim računovodstvom in prelivanjem presežnih sredstev iz preteklih let. Negativno pa naj bi bilo tudi poslovanje v letu 2018. Kadunc je kot razlog za to navedel zlasti stroške predvajanja tekmovanj zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji in svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji, pa tudi povišanje plač zaradi sprememb plačnih pravil v javnem sektorju. Vnaprej je napovedal izgubo v višini okrog 2,4 milijona evrov. O predvideni izgubi je obvestil tudi premierja Mira Cerarja in ministra za kulturo Toneta Peršaka. Generalni direktor sicer že več mesecev opozarja, da mora odgovornost za delovanje javne radiotelevizije prevzeti tudi država. Delovanje RTVS po Kadunčevih opozorilih ogrožajo predvsem spremembe na televizijskem trgu in na področju kabelskih operaterjev ter dejstvo, da je višina RTV-prispevka nespremenljivo določena v zakonu.