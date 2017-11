Prvi dan dvodnevnega obiska makedonskega premierja Zorana Zaeva v Sloveniji je potrdil že znano: državi imate zelo dobre odnose, Slovenija pa ostaja odločna podpornica Makedonije na njeni poti v evroatlantske povezave (Nato) in EU. Makedonija je namreč zaradi notranjepolitičnih težav nekoliko zaostala v približevanju obema zvezama in spomladi oblikovana vlada Zorana Zaeva vodi bitko na dveh frontah – vrnitev demokracije v Makedonijo in vrnitev Makedonije med države, ki resno lahko računajo na članstvo v obeh povezavah.

Po sprejemu z državniškimi častmi sta se premierja krajši čas družila s slovenskimi policisti, ki so v času največje begunske in migrantske krize pomagali svojim makedonskim kolegom na meji z Grčijo. Premier Zaev se jim je zahvalil in dejal, da je šlo za izjemno pomembno pomoč, Miro Cerar pa je dejal, da sodelovanja med policijama ne gre omejevati zgolj na problem ilegalnih migracij, ampak to sodelovanje zajema tudi druge probleme, kot so boj proti terorizmu, tihotapljenju mamil in ljudi. Po prvih uradnih pogovorih pa sta makedonski gost Zoran Zaev in gostitelj premier Miro Cerar stopila pred novinarje. Oba sta poudarila, da sta državi v 25 letih od medsebojnega priznanja utrdili svoje prijateljstvo in poglobili sodelovanje, kar med drugim kažejo tudi številke o blagovni menjavi in slovenskih investicijah v makedonsko gospodarstvo.

Kot je dejal Zaev, je Makedonija prepričana, da državi lahko sedanje dobre rezultate nadgradita, zato je povabil premierja Cerarja, naj s celotno vlado obišče Makedonijo.

Zaev se je zahvalil Sloveniji za odločno in vztrajno podporo pri makedonskem prilagajanju zahtevam, ki jih pred bodoče članice postavljajo v Bruslju, in izrazil upanje, da ta podpora ne bo usahnila. Pred Makedonijo je namreč novo zahtevno obdobje boja za članstvo, saj naj bi po nekaterih predvidevanjih pogovore z Brusljem začela že prihodnje leto. Nadaljevala pa se bodo prizadevanja uradnega Skopja za članstvo v Natu, ki ga je pred leti onemogočila Grčija zaradi spora okrog imena makedonske države. Zaev je dejal, da so v Skopju pripravljeni iskati z Atenami kompromisno rešitev.