Taubi je na klopci sedel v raztrganih oblačilih. Na tleh so bile prazne plastenke, v katerih je bilo nekoč vino, v njegovi roki ena polna. Znašel se je pred občinstvom, ki si je v Dijaškem domu Ivana Cankarja ogledalo njegovo interaktivno predstavo, monodramo. Ni izbiral besed, ko je ponazarjal življenje na ulici. Občinstvo je brez nepotrebne vljudnosti nagovarjal, ali imajo kaj drobiža, in jih spraševal še o marsičem drugem, da bi videl njihov odziv. Predvsem ga je zanimalo, če vedo, kdo je klošar. Nekdo od njih je poznal zgodbo iz Pariza, kjer so boemi živeli ob reki Seni. Od tam naj bi izhajal izraz klošar.

Najbolje je potovati sam Taubi, ki pravega imena javno ne želi razkriti, kajti vsi ga poznajo po vzdevku, je v predstavo umestil le del svojega življenja. O tem, kaj vse je v 12 letih preživel na ulici, je govoril že v prejšnjih dveh predstavah Otrok apokalipse in Rezervat. »V predstavi s steklenico v roki vprašam gledalca, ali ima kaj drobiža, ker potrebujem denar za kruh. Hočem videti njihov odziv. Ko pogledaš človeka v oči, takoj vidiš, koliko je ura.« In če imaš v roki steklenico, to še ne pomeni, da ne potrebuješ denarja za kruh, mar ne? »Imam pripravljen odgovor. Steklenica me greje, kruh pa potrebujem za potešitev lakote,« se je zasmejal. Odgovor je imel pripravljen tudi, ko ga je prijateljica zbodla, da ni ravno delaven. »Vprašala me je, ali se rad svaljkam. Pritrdil sem ji. Dva dni se lahko v postelji svaljkam z enega boka na drugega.« Vendar to še ne pomeni, da ta čas ni dejaven. »Medtem glava dela sto na uro.« Na ta način nastajajo njegove predstave. »Ko zberem dovolj idej, vzamem papir in svinčnik ter jih zapišem. To je rdeča nit predstave, medtem ko scenarij vedno malo prilagodim, zato nobena predstava ni enaka drugi.« Tako je bilo tudi pred dnevi v Dijaškem domu Ivana Cankarja, ko je prav interakcija z občinstvom še dodatno začinila dogajanje na odru. Gledalcem je skušal razložiti, kašna je razlika med brezdomcem in klošarjem. »Jaz nisem brezdomec, ampak klošar,« je dejal. Zdaj že več kot 20 let ne živi več na ulici, kajti s pomočjo Kraljev ulice je prišel do strehe nad glavo. »Poglej, zdaj pijem na tvoj račun, pa imam nekaj denarja v denarnici,« se je zarežal ob kavi na mizi v enem od ljubljanskih lokalov. Nato je nadaljeval. »Tega sem navajen in hočem biti klošar. Svoboden sem, medtem ko brezdomec ni svoboden. Brezdomci imajo hujše probleme. Izgubili so službo in družino, ki jo želijo nazaj, medtem ko je meni vseeno.« To je povsem v skladu z njegovim življenjskim vodilom, ki si ga je sposodil pri punk skupini Partibrejkers: »Najbolje potuješ, ko potuješ sam.«