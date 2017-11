Že tri sezone Teniški klub Svoboda čaka na tri teniška igrišča, ki mu jih je ljubljanska mestna občina obljubila potem, ko jim je zaradi gradnje gimnastičnega centra med Koprsko in Gerbičevo ulico vzela kar šest od devetih zunanjih igrišč. Poleti so stiskali pesti, da bo občina čim prej izbrala izvajalca del in da bodo vsaj naslednjo sezono začeli z večjim številom igrišč, a se je nato postopek končal brez izbire. Toda občina je zatem ponovno objavila javni razpis in ta se je končal uspešno, tako da bo klub s skoraj 40-letno tradicijo dobil obljubljeno – če ne na začetku sezone, pa vsaj tekom naslednjega leta.

Najugodnejša je bila na koncu ponudba ljubljanskega podjetja CVP, ki je pripravljeno opraviti gradbeno-obrtniška dela ter dobaviti in montirati opremo za okoli 268.000 evrov (brez davka na dodano vrednost). Kot so pojasnili na občini, večje zamude zaradi ponovljenega razpisa ne bo, že po prvotnem načrtu naj bi dela končali v prvi polovici naslednjega leta. CVP bo imel za izvedbo posla na voljo 150 dni od sklenitve pogodbe.