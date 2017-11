Kot so pojasnili v kabinetu predsednika DZ, sta v prijateljskem pogovoru zasebne narave »odprla vprašanje sprememb ustave in zakona o financiranju šolstva ter spregovorila o uresničevanju vatikanskega sporazuma in morebitnega odprtja novih pogajanj med Slovenijo in Svetim sedežem skladno z vatikanskim sporazumom.« Kaj natančno sta se pogovarjala, ni znano. Dogovorila sta se tudi, da se bosta še sestala, če bo potrebno. (Vatikanski sporazum namreč zahteva pripravljenost na skupno reševanje odprtih vprašanj s Svetim sedežem.) V pogovoru sta se dotaknila tudi sodelovanja katoliške cerkve v dobrodelnih aktivnostih ter pomena obiska predsednika DZ v Jasenovcu, kjer je umrlo okoli 300 Slovenk in Slovencev in osem duhovnikov lavantinske (danes mariborske in celjske) nadškofije.