»Če ni zares nujno, se ne odpravljajte na pot mimo Razdrtega,« so dopoldne opozarjali z radijskih valov. Popoln zastoj na avtocesti med Senožečami in Razdrtim v obe smeri in 30 kilometrov dolgo stoječo kolono sta povzročila prvi letošnji sneg in burja, dodatno pa začinili na zimske razmere nepripravljeni vozniki. Za nameček so ti zaprli še vzporedne regionalne ceste.

»Zastoje tokrat lahko pripišemo tudi nespoštovanju prometnih pravil in razmer. Neučakani kamionarji so se ob zaprti avtocesti preusmerili na regionalno cesto, čeprav so vedeli, da je pred njimi klanec. Za nameček pa so še prehitevali stoječo kolono vozil in zdrs je bil hitro tu,« je vzrok za popoln prometni kolaps opisal Karlo Šturm, vodja zimske službe pri Cestnem podjetju Koper.

Na Darsu so pojasnili, da so s soljo intenzivno začeli posipavati vozišča na avtocestnem odseku Razdrto–Senožeče že v nočnih urah, vendar so bile razmere na Razdrtem ekstremne. Kljub temu največji del odgovornosti za današnji kaos na primorski avtocesti nosijo vozniki težkih tovornih vozil, pravijo na Darsu, ki so se kljub opozorilom na cesti znašli s popolnoma neustrezno opremo. Za nameček so tovornjaki še prehitevali in zablokirali prehitevalni pas, zato je akcija, s katero je Dars skušal rešiti nastali zamašek, trajala najmanj uro dlje.

Avtocesta proti Primorski je bila tako popolnoma zaprta skoraj pet ur, a tudi kasneje so na posameznih odsekih nastajali dolgi zastoji. Pot na Primorsko in obratno je bila občasno možna zgolj po veliko daljših obvozih po regionalnih cestah. Popoldne so jo morali za pol ure znova zapreti zaradi popravila potrganega električnega daljnovoda.

Sunki burje tudi več kot 150 km/h Vreme je zobe kazalo tudi z burjo, ki je s sunki čez 150 kilometrov na uro v Vipavski dolini preprečila pot kamionom s ponjavami, kamp prikolicam in avtobusom, odkrivala strehe, nad že tako dotrajan paviljon bolnišničnega oddelka za invalidno mladino v Stari Gori pa nevarno nagnila visoko cipreso. Najhujše so s hitro intervencijo preprečili novogoriški poklicni gasilci. Ti na Gradnikovi brigadi v Novi Gorici zaradi premočne burje niso mogli utrditi gradbenega odra ob stanovanjskem bloku, za katerega je kazalo, da se bo v vsakem trenutku zrušil. Stanovalci blokov so tako morali vanj vstopati skozi kletne prostore. Burja in polomljeno drevje sta trgala tudi električne vode, zaradi česar je bilo samo na Primorskem in Notranjskem brez elektrike več tisoč gospodinjstev. Na območju Cerknice in Unca je bilo zaradi podrtega drevja brez elektrike okrog 2000 gospodinjstev, okrog 1000 na Kobariškem in prav tako okrog 1000 tudi v Vipavski dolini.