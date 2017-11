Bili so časi, ko so v košarkarski ligi NBA na igralce, ki so prihajali iz Evrope, gledali postrani. Za njih so veljali stereotipi, da so počasni, imajo slabo koordinacijo in so fizično slabotni. Ko je kateri od nasprotnikov prek njih dosegel koš, je bilo od komentatorjev pogosto mogoče slišati, da so prešibki za najboljšo košarkarsko ligo na svetu. Če so se kot novinci težje in dalj časa privajali na novo okolje, pa niso nikdar dobili enake obravnave kot ameriški košarkarji. A po zaslugi posameznikov, kot so Detlef Schrempf, Šarunas Marčiulionis, Dražen Petrović, Toni Kukoč, Andrej Kirilenko, Vlade Divac, Hedo Turkoglu, Predrag Stojaković, Arvidas Sabonis, Dirk Nowitzki in Pau Gasol, se je pogled na Evropejce počasi začel spreminjati, v zadnjem desetletju pa se povsem zasukal. Danes v ligi NBA tako nastopa kar 64 posameznikov s stare celine, zaman pa boste iskali klub, ki v svojih vrstah ne bi imel nobenega.

Svoje so v tem pogledu dodali tudi Slovenci. Marko Milić je leta 1997 prebil led, ko je kot prvi zaigral pri Phoenix Suns, Saša Vujačić in Beno Udrih se lahko pohvalita z dvema šampionskima prstanoma, Radoslav Nesterović pa enim. Onkraj Atlantika so zaigrali še Primož Brezec, Boštjan Nachbar, Uroš Slokar in Zoran Dragić, največji pečat pa je pustil in še pušča Goran Dragić. V ligo NBA je prišel po sezoni pri Olimpiji, ko ga je kot 45. na naboru leta 2008 najprej izbral San Antonio, a ga nato poslal k Phoenix Suns. Danes 31-letni Ljubljančan sprva ni dobival veliko priložnost za dokazovanje, a je s trmo in trdim delom prišel do tega, da mu je poleti 2015 Miami Heat za petletno zvestobo odštel 90 milijonov dolarjev. Leto pred tem je v dresu Phoenixa prejel nagrado za igralca, ki je v sezoni 2013/14 najbolj napredoval, ter se postavil ob bok velikanom Jeffu Hornaceku, Draženu Petroviću, Dirku Nowitzkemu, LeBronu Jamesu in Kevinu Durantu, ki jim je do tedaj edinim v eni sezoni uspelo povprečno beležiti po vsaj 20 točk na tekmo ob vsaj 50-odstotnem metu iz igre in 40-odstotnem metu za tri točke.

Pomembno vlogo pri uveljavitvi evropskih košarkarjev onkraj Atlantika je imel tudi Španec Pau Gasol, ki je v nasprotju z Nowitzkim do zdaj nastopal za štiri klube – Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls in San Antonio Spurs. Najuspešnejše obdobje je imel v Kaliforniji, kjer je z LA Lakers, pri katerih je igral sedem sezon, osvojil dva šampionska prstana. Še dva več ima Francoz Tony Parker, ki je v ZDA postal dodatno znan, ko se je poročil in kasneje tudi ločil od igralke Eve Longoria. Od leta 2001 je 35-letnik član San Antonio Spurs, v zadnjem času pa ga pestijo številne poškodbe, zaradi katerih ni več v soju žarometov.

Pa naj vas uvodne vrstice ne zavedejo. V ameriškem košarkarskem svetu zgoraj navedeni stereotipi za evropske košarkarje po nekakšnem čudežu še vedno veljajo, le da so ti danes močno potisnjeni v ozadje, na plan pa privrejo, ko kakšnemu izmed njih ne gre po pričakovanjih. Kljub temu posamezniki s stare celine v najmočnejši košarkarski ligi na svetu niso več avtsajderji, temveč igralci, na katere klubi resno računajo. Eden tistih, ki je k temu pripomogel največ, je Dirk Nowitzki, morda celo najboljši Evropejec v ligi NBA vseh časov. Pri 39 letih 213 centimetrov visoki Nemec še vedno igra za Dallas Mavericks, ki ga je leta 1998 na naboru izbral kot devetega. Moštvo iz Teksasa ga je leta 2004 postavilo za obraz franšize, leta 2011 pa jim je prinesel do zdaj edini naslov prvaka v zgodovini. Pred časom se je Nowitzki vpisal tudi v poseben klub, v katerem mu družbo delajo velikani Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Malone in Kareem Abdul-Jabbar. Gre za košarkarje, ki so kot edini v svojih karierah presegli mejo 30.000 doseženih točk.

Bryant izzval Antetokounmpa

Če so bili evropski igralci torej v preteklosti že uspešni, pa je letošnja sezona v tem pogledu nova prelomnica. Prvi mesti na lestvici strelcev v najmočnejši ligi na svetu trenutno namreč zasedata Grk Giannis Antetokounmpo in Latvijec Kristaps Porzingis. »Število kakovostnih in nadarjenih evropskih košarkarjev v ligi NBA se je neverjetno povečalo. Če samo primerjam čas, ko sem sam prvič zaigral v dresu LA Lakers, in danes, je to povsem neprimerljivo,« je ob nedavnem obisku Londona povedal eden najboljših košarkarjev vseh časov Kobe Bryant.

Ravno petkratni prvak lige NBA je bil tisti, ki je letos poleti nakazal, da utegne biti to sezona Giannisa Antetokounmpa. Bryant je v sklopu promocije opremljevalca Nike na twitterju posebna izziva poleti poslal Isiahu Thomasu in DeMarju DeRozanu, »The Greek Freak« (približen slovenski prevod bi bil grško čudo) pa mu je nato pisal, da čaka na svojega. A tega, kar je dobil, zagotovo ni pričakoval. Bryant ga je namreč že naslednji dan izzval, naj postane najkoristnejši igralec (MVP) sezone. »Gre za posebno nadarjenega posameznika, ki blesti tako v napadu kot v obrambi. Ob fizičnih predispozicijah ima tudi prave delovne navade, zato je njegova meja le nebo,« je svoje dejanje z besedami podkrepil Bryant. 22-letni in 211 centimetrov visoki Antetokounmpo je bil lani s povprečji 22,9 točke, 8,8 skoka, 5,4 asistence, 1,9 blokade in 1,6 ukradene žoge najboljši posameznik moštva Milwaukee Bucks v vseh omenjenih kategorijah, kar je nazadnje v sezoni 2008/09 pri Clevelandu uspelo LeBronu Jamesu. Letos je svoje predstave še nadgradil in je s povprečjem 31,7 točke na tekmo prvi strelec lige.

Le nekoliko manj, 30,4, pa jih v povprečju dosega trenutno drugi strelec najmočnejše lige na svetu Kristaps Porzingis. 22-letnega in 221 centimetrov visokega Latvijca je na naboru leta 2014 kot četrtega izbral New York Knicks, ekipa, ki ji v zadnjih sezonah nikakor ne uspe sestaviti kakovostne zasedbe. Navijači so bili nad odločitvijo kluba izredno razočarani in so Porzingisu, ko je komisar lige NBA Adam Silver prebral njegovo ime, namenili celo glasne žvižge, a so danes povsem spremenili mnenje o njem. Latvijec je od prvega trenutka pokazal, da gre za posebno nadarjenega posameznika, ki je za svojo višino izredno gibljiv in ima odličen met. Ob odhodu prvega zvezdnika Carmela Anthonyja v Oklahomo City je dokončno zacvetel in pokazal, da je brez težav lahko obraz enega najbolj slavnih klubov na svetu. »Po odhodu Anthonyja sem se zavedal, da bo breme padlo na moja ramena. Poleti sem trdo delal in se psihično pripravljal, zato sem izredno zadovoljen s predstavami, ki jih prikazujem,« pravi Kristaps Porzingis.

Ob omenjenih Antetokounmpu in Porzingisu pa v ligi NBA letos navdušuje še cel kup Evropejcev. Najboljši strelci svojih moštev so Goran Dragić (Miami), Francoz Evan Fournier (Orlando), Srb Nikola Jokić (Denver), Nemec Dennis Schröeder (Atlanta), Španca Marc Gasol (Memphis) in Ricky Rubio (Utah) ter Finec Lauri Markkanen (Chicago), izjemno pomembne vloge pa pripadajo še Bošnjaku Jusufu Nurkiću (Portland), Hrvatoma Bojanu Bogdanoviću (Indiana) in Dariu Šariću (Philadelphia), Francozu Rudyju Gobertu (Utah), Italijanoma Marcu Belinelliju (Atlanta) in Danilu Gallinariju (LA Clippers), Litovcema Damantasu Sabonisu (Indiana) in Jonasu Valenčiunasu (Toronto), Črnogorcu Nikoli Vučetiću (Orlando), Poljaku Marcinu Gortatu (Washington), Srboma Milošu Teodosiću (LA Clippers) in Bogdanu Bogdanoviću (Sacramento), Špancu Marcu Gasolu (Memphis), Švicarju Clintu Capeli (Houston) in Turku Enesu Kanterju (New York).