Na derbiju kroga med Barcelono in Rheinom Neckarjem (26:26) so se gostitelji izvlekli šele v napeti končnici. Nemci, pri katerih je blestel nekdanji igralec Gorenja in Celja Momir Rnić (8 golov), so osem minut pred koncem vodili s 26:24, a nato do zadnjega znaka sirene niso več zadeli. Na nasprotni strani so Katalonci svoj zadnji gol dosegli v 54. minuti, nato pa je tudi pri njih nastopil strelski mrk. »Za Barcelono je remi slab dosežek, a glede na to, da smo ves drugi polčas zaostajali, smo lahko zadovoljni tudi s pomembno točko,« je priznal vratar Barcelone Gonzalo Perez de Vargas (10 obramb in dva gola), ki je igro kolega v nemških vratih, 31-letnega Šveda Andreasa Palicke, označil z besedama: »Neverjetna predstava.«

Palicka je zbral 12 obramb iz 36 strelov (33,3 odstotka), izbran pa je bil v idealno sedmerko kroga. A to priznanje bi si bolj zaslužil Urban Lesjak, ki je k senzacionalni zmagi proti Kielu prispeval 15 obramb, uspešnejši pa je bil tudi v odstotkih (41). Brez mesta najboljšega vratarja v sedmerki kroga je ostal tudi 38-letni Arpad Šterbik, čuvaj mreže evropskega prvaka Vardarja, ki je bil z 18 obrambami pred 9200 gledalci v zagrebški Areni najzaslužnejši za zmago kluba iz Skopja – med 16 igralci je bil le en Makedonec in 15 tujcev – proti Hrvatom (23:29). Po petem porazu ob le dveh remijih je bil trener Zagreba Kasim Kamenica (slovenski vratarski dvojec je skupaj zbral devet obramb: Urh Kastelic pet, Matevž Skok tri) razočaran: »V igri smo bili prepočasni, uničil pa nas je veličastni Šterbik. A veliko naših žog je končalo v njegovem telesu, kar je bila posledica prevelikega strahospoštovanja mojih igralcev do njega. Pokopal nas je prvi polčas, ko smo dosegli le deset golov. Če želiš presenetiti Vardar, moraš v vsakem polčasu doseči od 13 do 15 golov.«

Drugi derbi kroga je bil v Parizu dvoboj vodilnih ekip v skupini B, proti PSG pa je Veszprem po petih zmagah in enem remiju v sezoni doživel prvi poraz (28:33). Premiernega neuspeha Madžarov ni mogla preprečiti niti slovenska trojica, ki je skupaj dosegla deset golov: Dragan Gajić 5, Gašper Marguč 4 in Blaž Blagotinšek 1. Trener PSG Zvonimir Serdarušić je ocenil, da je bil ključ do zmage, ker so njegovi igralci v drugem polčasu le začeli uporabljati svoje glave, Veszpremov strateg Ljubomir Vranješ pa je dodal: »Kljub visoki končni razliki PSG ni zlahka prišel do zmage. V drugem polčasu smo zaigrali bolje, a še vedno slabše, kot smo želeli in pričakovali.« Slovenski trojec v Picku iz Szegeda (Mario Šoštarič 3, Staš Skube 2, Matej Gaber ni igral) je doma klonil proti Nantesu s 30:33 in zdrsnil na peto mesto v skupini. Več razlogov za dobro voljo je imel naš trojček v Kielcah (Blaž Janc in Dean Bombač po 4, Uroš Zorman 0), ki so po štirih tekmah brez zmage proti Aalborgu na Danskem le prišle do drugega para točk v tej sezoni (34:30).