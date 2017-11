Ni veliko manjkalo, pa bi v slovenski košarkarski ligi padel strelski rekord. Košarkar Šentjurja Miloš Pešić je namreč proti Krki prikazal izjemno strelsko predstavo in obračun končal pri 44 točkah. S tem je zaostal le za članom Primorske Shawnom Kingom, ki jih je leta 2010 v dresu Hopsov s Polzele dosegel 45. Šentjur je na krilih izjemnega Pešića, ki je svojemu dosežku dodal še šest skokov, tri ukradene žoge in asistenco, pristal pri statističnem indeksu 45 ter si tako zagotovil naziv Dnevnikov igralec kroga, proti Novomeščanom nadoknadil kar 20 točk zaostanka in na koncu po podaljšku prišel do tretje letošnje zmage. Dvaintridesetletni Pešić je v preteklosti igral za klube iz rodne Srbije, Romunije, Gruzije in z Madžarskega, Šentjur pa je okrepil v poletnem prestopnem roku.

V tokratnem izboru Dnevnikovega igralca kroga je na drugem mestu pristal še en novinec v slovenskem košarkarskem državnem prvenstvu Chauncey Levant Collis. Pri zmagi Hopsov proti Iliriji je bil 22-letni Američan s 23 točkami, sedmimi asistencami in štirimi skoki najboljši posameznik tekme. Tretje je to pot zasedel Smiljan Pavić (zmaga Šenčurja proti Olimpiji, 13 točk in 16 skokov), ki je prevzel tudi vodstvo na skupni lestvici, četrto Blaž Mahkovic (zmaga Heliosa proti Zlatorogu, 26 točk in štirje skoki), peto pa Marijan Čakarun (zmaga Primorske proti Rogaški, 14 pik in 11 skokov).