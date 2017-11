Strokovnjaka, kakršen je Massi, bom vedno pogrešal

Moška ekipa za hitre discipline je največja v svetovnem pokalu slovenskega alpskega smučanja. Ima najboljše rezultate in najvišji proračun. V njej so štirje stalni člani. To so Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat. Glavni trener reprezentance, od katere se vsaj pred začetkom sezone največ pričakuje, je nekdanji smukač, 45-letni Peter Pen. Priprave na začetek sezone so bile izvrstne, saj je ekipa v poletnih mesecih vadila v Čilu, jeseni pa na evropskih ledenikih. Minuli teden je reprezentanca preživela v Pitztalu, včeraj pa je odpotovala v Severno Ameriko, kjer naj bi se s smukom in superveleslalomu v Lake Louisu konec prihodnjega tedna nadaljeval svetovni pokal. Slovenska reprezentanca bo trenirala v Nakiski, jugozahodnem delu kanadske zvezne države Alberta.