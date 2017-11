Oglasilo se je kar nekaj politikov s slovenske levice, tudi tistih najeminentnejših (tudi prvi predsednik RS), ki so javno pozivali k temu, naj ljudje ne glasujejo za Pahorja. Tem se je pridružilo tudi 34 intelektualcev in pa tudi predsednik SDS (kdo bi mu zameril). Morda so prav ti pozivi prevesili zmago v prid Pahorju, saj smo Slovenci, čeprav nekateri ne mislijo tako, vseeno državotvoren narod, ki ne potrebuje navodil, za koga naj glasuje, in v končni posledici odloča po svojem prepričanju.

Redno prebiram pisma bralcev in tudi v njih so prevladovale kritike dela dosedanjega in tudi novega predsednika RS, kar me je zelo začudilo, saj so prispevki v njih pogosto precej uravnoteženi.

Pa da ne bi dolgovezil. Vesel sem zmage gospoda Pahorja, prepričan sem, da bo dober predsednik, in mu ob tej priložnosti iskreno čestitam, gospodu Šarcu pa želim mnogo uspeha na političnem parketu, če se bo seveda nanj podal, saj se je v tej volilni tekmi pokazal kot svež in perspektiven obraz, kakršnih v naši politiki manjka.

Peter Kozin, Ljubljana