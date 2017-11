Zdaj se vrstijo analize in komentarji različnih vsebin. Odvisno je od osebnih stališč in zornega kota profesionalnih in »ljubiteljskih« izvedencev za politična vprašanja. Za nekatere so volitve pod pragom legitimnosti, drugi vlečejo vzporednice s skoraj nedoseženo kvoto za referendum, tretji zamahnejo z roko, češ da je še tako nizka podpora za izvolitev legitimna. Tudi glede »zmage« niso enotni. Slišimo: »Zmagala je povezovalna politika Boruta Pahorja.« »Ne, Pahor je izgubil. V drugem krogu je pridobil malo glasov, Šarec se mu je čisto približal, zmagovalec je on.« »Ne, zmagali so državljani, ki so ostali doma. Ti so bili v večini.«

In res so bili. Rezultat: najnižja udeležba, slabih 42 odstotkov, in najtesnejša izvolitev. To bi nas moralo skrbeti, še posebno politike s Pahorjem na čelu. On pa ponovno privleče iz rokava pozitivni predznak v smislu: »Udeležba v drugem krogu ni bila veliko nižja od tiste v prvem, kot so napovedovali… To ni slabo.« Namesto tega bi lahko, na primer, kritično razmišljal o svoji odgovornosti: »Kaj ljudje v resnici pričakujejo od predsednika? Sem razvrednotil predsedniško funkcijo? Sem sejal preveč populističnih floskul? Se jim zato zdijo volitve nepomembne?«

Tudi v Cankarjevem domu se ni trlo ljudi. Navdušenje je bila sorazmerno z volilno udeležbo. Dobili smo starega predsednika še za dolgih pet let. Da mu gre bolj za kariero kot za dobro Slovenije in njene prebivalce, potrjuje izjava v začetku nagovora: po dvajsetih letih je »on tisti«, ki je dobil drugi mandat. To je zanj pomembno. Ni sicer zmagal v prvem krogu kot Kučan, je pa kot on (ne Drnovšek ne Türk) dobil drugi mandat (čeprav komaj). Pa bo zdaj kaj spremenil, ker se ima za »spremembo«? Upošteval bo nekaj nasvetov in kritik, večkrat se bo oglasil, ampak samo takrat…

Lahko smo »zadovoljni«. Ne preti nam nobena nevarnost (po Pahorjevo), saj ni zmagal »neizkušeni« Šarec. Pahor se spozna na zunanjo politiko, prijatelj je z vsemi pomembnimi državniki, vozili se bomo s francosko-nemškim vlakom. Še naprej nas bo povezoval in spravljal. Mar ne čutite, da smo zaradi njega že zdaj postali boljša družba? Bo predsednik vseh. No, tu bi ga vseeno popravila: predsednik bo eni petini Slovencev. Nisem med njimi.

Polona jamnik, Bled