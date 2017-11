Ljudje pri komunikaciji radi uporabljamo ustaljene fraze. Njihovi izvor je različen in če bi se vanje poglobili, bi hitro ugotovili, da smo jih kar precej prevzeli od filmskih junakov. Tako verjetno večina pozna izraz »Party on!« ali pa na primer uporabo besede »Not!« za nekakšno cinično zanikanje kake trditve. No, zagotovo pa jih manj ve, da je bil za popularizacijo teh in še številnih drugih priljubljenih fraz »kriv« film Waynov svet (Wayne's World) iz leta 1992.

A ne le to, Waynov svet je imel tudi sicer precej vpliva na popularno kulturo tistega časa. Med drugim se je denimo uradni album z glasbo iz filma zavihtel na prvo mesto Billboardove lestvice albumov, skladba z albuma Bohemian Rhapsody zasedbe Queen pa se je 17 let za tem, ko jo je skupina izdala prvič in z njo v ZDA zasedla 9. mesto, zavihtela na drugo mesto istoimenske lestvice singlov. Kakor koli, Bohemian Rhapsody je mogoče slišati že na začetku filma, ko se eden od glavnih junakov Wayne Campbell (Mike Myers) usede v avto, ki ga vozi drugi glavni junak in njegov najboljši prijatelj Garth Algar (Dana Carvey), ter na plano potegne kaseto z omenjeno skladbo. Prav avto pa je tudi tisti, ki se v filmu precej pogosto pojavlja – šlo je za model AMC pacer, ki sta ga filmska junaka poimenovala Mirthmobile (približen prevod bi se lahko glasil »radostni avtomobil«).

Posodica na stropu Prav to, da je imel avto svoje ime, po mnenju nekaterih priča o tem, da mu v filmu pripada vloga, enakovredna igralčevi. Kar niti ni daleč od resnice, saj je avto v središču številnih kadrov, seveda predvsem, kadar naokoli prevaža Wayna, Gartha in njune prijatelje, podobno pa je tudi v drugem delu filma, ki so ga posneli dobro leto kasneje. Čeprav je avto majhen, se v njem pogosto pelje tudi pet potnikov hkrati, pri čemer je med vožnjo zadnji del zaradi dodatne teže opazno bliže cesti. AMC pacer je v filmu pobarvan v značilno svetlo modro barvo, za prednjim kolesnim parom (mimogrede: platišča zadnjega in sprednjega kolesnega para so različna) pa ima na bočni strani narisan še rdeče-oranžen plamen. V notranjosti ima v osnovi nameščen radijski sprejemnik s predvajalnikom kaset, kasneje pa mu Wayne in Garth na vrhu armaturne plošče namestita tudi predvajalnik CD-plošč. No, njegova bržčas glavna posebnost pa je na stropu avtomobila nameščena »posodica« za shranjevanje dolgih rdečih gumijastih bombonov v obliki vrvi, ki ima tudi majhno odprtinico in rezilo, s pomočjo katerega se dolga »sladka vrv« prereže na manjše kose. V drugem delu filma je mogoče na sovoznikovi strani opaziti tudi nosilec za plastične kozarčke, pri čemer si Garth enega z vodo napolni po prav tako v avtu nameščenem nastavku za zalivanje rož na vrtu, a pri tem ni jasno, kam je speljana cev, niti od kod voda dejansko priteče.