Današnja pošiljka snega ni povzročala le preglavic v prometu, temveč tudi škodo na številnih objektih. V brezoviški občini je v naselju V Rojco ob stanovanjski hiši padlo drevo in obviselo na električnih vodnikih, podrto drevo je oviralo tudi promet na cesti Plešivica–Log, medtem ko je težak sneg zrušil prosto stoječo telovadnico oziroma balon pri telovadnici brezoviške osnovne šole. V balonu imajo v dopoldanskih urah osnovnošolci športno vzgojo, popoldne pa v tem prostoru potekajo športne dejavnosti.

Tudi okoli 11.30, ko se je streha začela upogibati, so imeli učenci v balonu pouk športne vzgoje, a snegolom ni povzročil hujših posledic. »Učitelji so pravočasno opazili, da se streha balona ugreza pod težo snega, in so otroke takoj odpeljali v drug prostor. Gasilci so nato s strehe očistili sneg in začeli ponovno postavljati balon, učenci pa so telovadbo nadaljevali v učilnicah,« je ravnateljica osnovne šole Brezovica Meta Trček kmalu po dogodku opisala današnje dogajanje, ki se je končalo brez poškodb. »Upamo, da sneg balona ni preveč poškodoval in da bomo pouk v njem lahko kmalu nadaljevali,« je še dodala Trčkova. Kot so potrdili v Športnem društvu Brezovica, balon že znova stoji.

Balon so v Brezovici postavili pred približno osmimi leti, ko so začeli tudi rekonstrukcijo šole. Z dodatnimi 1250 kvadratnimi metri površin za športne dejavnosti in tribuno za do 300 gledalcev so takrat rešili prostorsko stisko v šoli. Pred postavitvijo balona je namreč včasih zaradi prezasedenosti male telovadnice pouk športne vzgoje potekal kar v šolski avli.