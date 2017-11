Primer sirskega begunca Ahmada Šamieha, ki se je vključil v družbo in jo obogatil z zavzetostjo v različnih socialnih projektih, je danes dodobra razburkal politični vrh. Proti njegovi deportaciji so se zavzeli poslanci vseh treh koalicijskih strank Jan Škoberne (SD), Peter Vilfan (DeSUS) ter Jasna Murgel (SMC) in Miha Kordiš iz opozicijske Levice. Kot je povedal Škoberne, je to eden zadnjih pozivov k razumu in humanosti. »Namesto da bi ga postavili za zgled, ga pošiljamo stran. Če želimo pravično državo, se to ne sme dogajati. Če država ni pravična, je ne potrebujemo. Ta deportacija ni pravična in se ne sme zgoditi,« je dejal Jan Škoberne.

Tudi Brglez podpisal peticijo Njegovo pobudo je pohvalil predsednik SD in minister za kmetijstvo Dejan Židan. Vilfan je izpostavil tudi možnost preučitve izredne naturalizacije. Poznavalci razmer v vladi pravijo, da se do danes še ni zgodilo, da bi se poslanci vseh koalicijskih strank v mandatu te vlade tako ostro zoperstavili kakšnemu ministru. Poslanci so se tako odzvali na potezo ministrstva za notranje zadeve, ki je Šamieha danes pozvalo, naj se danes ob 5.45 zglasi v azilnem domu Vič »z namenom zagotovitve predaje Hrvaški«. Deportacijo so napovedali le za nekaj ur pred tem, ko Šamiehovi podporniki načrtujejo novinarsko konferenco, na kateri nameravajo predstaviti peticijo, ki jo je podpisalo več kot 1800 ljudi. Medtem ko se notranje ministrstvo ni omehčalo, sta se oglasila premier Miro Cerar in predsednik državnega zbora Milan Brglez. Cerar je od ministrstva zahteval, naj ustavi deportacijo, dokler se ne razčistijo pravni in politični vidiki. Medtem ko je sodišče EU v Luksemburgu Sloveniji sugeriralo, da lahko uporabi diskrecijsko klavzulo, po kateri sama prevzame prosilčevo prošnjo za azil, je Cerar dejal, da želi najprej od ministrstva izvedeti, ali je to možno tudi v tem primeru. Odgovore naj bi dobil v prihodnjih dneh. Pravi, da pred tem deportacije ne bo dovolil. »Če je mogoče, da se diskrecija uporabi, se bom zavzel za to, da na podlagi vseh dejstev pristojni organi to diskrecijo uporabijo, ne morem pa jim dati direktnega navodila,« je dejal Cerar. Brglez, ki se je podpisal pod omenjeno peticijo, je podlago za to, naj Šamieh ostane pri nas, našel v ustavi. Izpostavil je peti člen, ki določa, da »država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine«. In tudi 13. člen, v katerem piše, da imajo »tujci v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, zagotovljene s to ustavo in z zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo državljani Slovenije«.

Ministrstvo ignorira Pahorja Iz urada predsednika Boruta Pahorja so sporočili, da so v zvezi s tem dobili dve prošnji državljanov. Obe so (eno v začetku avgusta in drugo v začetku novembra) poslali ministrstvu in pristojne pozvali, naj vsebino še posebno skrbno preučijo. Odgovora še niso dobili. Kljub Cerarjevi zahtevi po zadržanju deportacije Ahmad Šamieh do zaključka naše redakcije uradnega obvestila o preklicu te ni dobil. Škoberne je dejal, da bodo poslanci danes ob 5.45 skupaj s Šamiehom prišli v azilni dom in skušali preprečiti deportacijo, če je ministrstvo že pred tem ne bo umaknilo.