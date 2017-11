Moskovska policija in administracija mesta sta v izjavi pojasnila, da je do neljubega dogodka prišlo zaradi transportnih težav, saj sta bili dve najbližji podzemni postaji povsem ohromljeni in nedostopni zaradi del.

V soboto si je tekmo med Rusijo in Argentino na Lužnikih ogledalo okrog 79.000 ljudi. Več deset tisoč ljudi se je pritoževalo, da so potrebovali več ur, da so zapustili stadion in prišli domov.

»Lužniki je najpomembnejši stadion, ki bo gostil tekme SP. Na njem bo otvoritvena tekma, polfinale in finale, zato mora biti organizacija brezhibna,« je ob tem povedal predsednik ruske nogometne zveze Vitalij Mutko. Na omenjenem objektu, prenova je stala okrog 400 milijonov dolarjev, bo sedem tekem SP.