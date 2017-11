Romeo Bajde, ki ga je okrožno sodišče marca letos obsodilo na 13 let zapora, in to zaradi uboja (in ne umora) partnerice, še vedno čaka, kaj bo sodni senat razsodil na ponovljenem sojenju. A to se je moralo danes še enkrat začeti znova, saj je ena od članic petčlanske porote sodišče obvestila, da kot porotnica odstopa s tega mesta.

Sodnik Zoran Lenovšek ostaja predsednik sicer spremenjene sestave senata, zato se je danes obravnava lahko začela in nadaljevala znova. Na njej pa je sodnik ponovno prebral zagovor obtoženega Bajdeta, ki je na ponovljenem sojenju vnovič zatrdil, da svoje partnerice Lidije Škratek in mame dveh njunih mladoletnih sinov ni umoril zaradi ljubosumja, kot mu očita obtožnica. Spomnimo, da je tragični dogodek obžaloval, vseh podrobnosti dogajanja po koncertu v Rdeči dvorani, ki sta jo s Škratkovo v noči na 27. december 2015 še pred polnočjo zapustila skupaj, pa se ne spomni. Kot je zatrdil, bi morala Škratkova tisti večer na koncert z drugim, s svojim novim partnerjem, a ker naj ta ne bi mogel iti, sta se Bajde in Škratkova na koncert odpravila skupaj. In to potem, ko sta tudi doma že nekaj popila, izdatne zaloge alkohola pa sta odnesla tudi s seboj.

Bajde trdi, da se je s tem, da ima njegova Lidija drugega moškega, sprijaznil in zvezi ni nasprotoval. Povsem drugače je na to gledal kot oče, saj je želel svojima sinovoma zagotoviti stalno skrb, zato je delavkam na centru za socialno delo Velenje celo sam predlagal, da zanju najdejo primerno rejniško družino. Dobro je poznal Škratkovo, ki so ji prvi hčerkici tudi že odvzeli. Ker je menil, da tudi za njegova sinova ne bo dobro poskrbela, medtem ko bi on v tujini delal, pa se je bolj nagibal k možnosti, da bi šla k rejnikom.