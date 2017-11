Varnostni strokovnjaki opozarjajo, da bi morali vtičnice redno pregledovati, če morda potrebujejo zamenjavo. Prav te namreč povzročijo številne požare v domovih. Smo torej pridobili vašo pozornost? Poglejmo si najpogostejše primere, ko električne vtičnice povzročijo škodo in celo požar.

Nevarne počene ploščice Počene zidne ploščice električne vtičnice se lahko spremenijo v prašne pasti in sčasoma v požarno nevarnost. Prah, nitke in dlake delujejo kot trske, ko se zberejo okoli vtičnice za ploščico, in povečujejo možnost kratkega stika. Požar se začne v vtičnici, nadaljuje pa se po električni napeljavi v zidu, zato ga je težko pogasiti.

Ko pleskate, vtičnice zaščite Ko pleskate stanovanje, je nadvse priporočljivo, da električne vtičnice in stikala zaščitite, najbolje s pleskarskim trakom. Če jih prebarvate, jih boste morali očistiti, poleg tega gre lahko barva skozi reže in je, ko v vtičnico vključimo vtikač, v neposrednem stiku z električno napetostjo. Pleskarska barva pa ni narejena tako, da bi zdržala tolikšno vročino, zato lahko sproži požar.

Ožgane vtičnice so slab znak Če je vtičnica na zunaj videti rjava ali ožgana, je nujno preveriti napeljavo, ali ta povzroča kratke stike, in druge okoliščine, ki lahko povzročijo pregrevanje in potencialno tudi požar. Kratek stik se zgodi, ko se del vroče žice, lahko je celo mikroskopski, dotakne katerega koli kovinskega dela vtičnice. Z nevarnostjo se ne kaže igrati, zato mora tako vtičnico zamenjati električar.

Pozor na pregrevanje Vtičnice in zidne ploščice bi morale biti na dotik vedno hladne, zato je priporočljivo, da jih vsake toliko časa preverimo. Tudi vijaki, s katerimi je ploščica pritrjena na zid, ne smejo biti vroči – če so, je to zanesljiv znak pregrevanja. Nevarno je vsakršno pregrevanje, torej če je vtičnica toplejša od zraka v prostoru. To preverite tako, da hrbtišče dlani prislonite nanjo. Če čutite toploto ali celo vročino, ukrepajte takoj! Pregrevanje zelo pogosto vodi v požar.