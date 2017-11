Po mnenju veterinarjev in preučevalcev živalskega obnašanja lahko posamezni predmeti ali oprema povzročijo, da se psi in mačke počutijo neudobno. Če torej želite ustvariti okolje, ki bo vašega štirinožnega družinskega prijatelja ohranjalo srečnega, preverite naslednji seznam stvari, ki jih sovražijo, in rešitve, s katerimi boste zadovoljni tako vi kot vaš kosmatinec.

Psi ne marajo parketa Parket prinaša v dom toplino in šarm, toda psi po njem težko hodijo. To pa zato, ker jim gladka tla nudijo slab oprijem. Kadar čutijo, da nimajo dovolj ravnotežja, uporabijo kremplje, zato je parket posebno neugoden za starejše kosmatince in pse z artritisom. Najboljša rešitev je, da na lesena tla položimo preproge, po katerih mladički in stari psi lažje hodijo.

Prestrašijo jih zvoki iz kamina Veliko psov ne mara zvoka prasketanja, ko v kaminu gorijo polena. Če imate plinski kamin, jih lahko zmoti ali prestraši zvok tiktakanja, ko ga vključite. Preden uporabite kamin, dajte kosmatincu kost, da ga zamotite. Tako bo začel kamin povezovati s poslastico in se ne bo več bal.

Odišavljena čistila dražijo pasje nosnice Močne vonjave lahko dražijo nosnice vašega pasjega ljubljenčka. Celo blago odišavljena čistila so lahko problematična, ker psi bolje duhajo kot ljudje. Uporabljajte čistilne izdelke brez vonja namesto tistih, ki imajo močan vonj, kot sta kis in belilo.

Žične ograje jih delajo živčne Če vrt ogradimo, damo svojemu kosmatincu možnost, da se giblje zunaj brez nadzora, toda žična ograja povzroči, da postane anksiozen. Zakaj? Zato ker psi skozi ograjo lahko vidijo potepuško mačko, veverico ali čudnega človeka, ne morejo pa ukrepati, kot bi radi. Če postavitev ograje šele načrtujete, izberite takšno, skozi katero se ne vidi, denimo iz lesenih desk. Kadar pa žično ograjo že imate, jo prekrijte z lesenimi ali vinilnimi ploščami.

Mačke ne marajo biti pri tleh Mačke so se razvile iz divjih prednikov, ki so med lovom veliko časa preživeli na drevesih, zato ne marajo biti (samo) pri tleh, temveč si želijo dostop do višine. Torej ni nič nenavadnega, da skačejo na vrh omar, dvignjene police in drugo visoko pohištvo. Ponudite svojim mačjim prijateljicam prostor za plezanje, denimo police, na katere lahko skačejo z zofe ali postelje.

Rešitev je pravi praskalnik Mačke praskajo, da označijo svoj teritorij, zato strokovnjaki za živali priporočajo lastnikom, da jim kupijo praskalnik. Na žalost pa jih je veliko narejenih iz materialov, ki jih mačke ne marajo, zato jih tudi ne uporabljajo. Da zavarujete svoje pohištvo pred uničevalnimi kremplji, izberite praskalnik iz sisala – tkanine, ki posnema grobo površino drevesnega lubja, ki ga mačke rade praskajo. Visok naj bo vsaj meter, da se mačka lahko stegne med praskanjem, in pritrjen na tla, da se ne ziblje.

Osovražena majhna mačja stranišča Mačja stranišča so na voljo v različnih oblikah in velikostih, vaša kosmatinka pa potrebuje takšno, ki je zanjo dovolj veliko. Sicer se vam lahko zgodi, da bo potrebo opravljala vsepovsod drugje, samo v njem ne. Stranišče naj bo dolgo vsaj za dolžino in pol mačke, da se lahko v njem obrne, ko zakopava svoj »pridelek«, postavite pa ga na lahko dostopno mesto. Veliko mačk potrebuje celo dve stranišči, ker rade urinirajo v enem, na blato pa gredo v drugem.