V originalnem tlorisu je bil vhodni del stanovanja velik, dnevna soba pa zaradi tega preozka za sodoben sedežni sestav. V zasebnem delu stanovanja je dolg hodnik vodil mimo treh otroških sob do spalnice. Kopalnica je bila skupna, poleg pa je bilo stranišče s priključkom za pralni stroj. Zaradi omejenega proračuna, stanovanje je namreč ponovno prehodnega značaja, v Prostorami velikih gradbenih posegov niso predvideli. Podrli so stene v predprostoru in dnevno bivalni del povečali in odprli, premaknili kuhinjo, kopalnici pa so preuredili. V manjšo so dodali prho in jo uredili za otroka. Večjo so, tako kot tretjo otroško sobo, ki so jo preuredili v garderobo, priključili spalnici. Vhod v ta del so premaknili, tako da sta starša dobila svojo oazo miru.

Brez dolgega in temačnega hodnika Vhodni del je bil velik, a temačen, zato so steni, ki sta ga zamejevali, odstranili. Na ta račun so se znebili tudi (pre)številnih vrat; v stanovanju so zdaj štiri manj. Premaknili so vrata, ki vodijo v del za starše in se tako znebili dolgega hodnika. Poseg je prinesel s seboj tudi odstranitev keramike, ki so jo zamenjali s sodobnimi šesterokotniki z jasno izraženo teksturo. Meja med keramiko in parketom sredi prostora je običajno nehvaležen element, ki pogosto povzroča sive lase, z izbiro šesterokotnih ploščic pa so ga načrtovalci preobrazilo v enega najlepših detajlov stanovanja. Dvobarvni vzorec prekriva celoten vhodni del in zakriva manjkajoče talne obloge na mestu podrtih sten.

Interjer, oplemeniten s posebnimi kosi Celotno stanovanje so si zamislili v boho šik slogu z nekoliko grobim, industrijskim pridihom. Lastnica Simona Lampe, modna oblikovalka, je tako razmišljanje takoj ponotranjila in se zapodila v iskanje posebnih kosov, ki so interjer oplemenitili. Brez njene zavzetosti rezultat zagotovo ne bi bil tako fantastičen. Vhodni prostor so razbremenili garderobnih omar. Ker sta otroka dvojčka, otroški sobi pa sta bili različno veliki, so večjo zmanjšali in del te priključili hodniku. Tam so uredili prostor za jakne in čevlje ter police in obešala zastrli z zaveso. Ob steni sloni veliko razkošno ogledalo, na drugi strani pa je pritrjena mreža, kamor družina pripenja fotografije s številnih potovanj, na katera se odpravi.

Bivalni del kot kavarniški »lounge« Dnevni del je od vhodnega ločen z zaveso. Družina je bila nekaj časa brez televizorja, zato so se navadili, da le-ta ni središče dogajanja. Zaveso so tako podaljšali in z njo zakrili ekran, nad in pod njim pa bodo nekoč knjižne police. Bivalni prostor so si zamislili kot nekakšen kavarniški »lounge« s pomičnimi sedeži za druženje. Tudi kavč je modularen, sestav se spreminja glede na potrebe. Prostoru dominira galerija - zbiranje umetniških del je poleg modnega oblikovanja Simonina strast. Če bi za opremljanje imela na voljo neskončno veliko časa, bi na enak način zbirala tudi posebne kose pohištva. V stanovanju je veliko masivnih elementov - eden takšnih je tudi lestenec, ki ga je izdelal mizar.

Kuhinja iz nerjavečega jekla Nizki del kuhinje so pomaknili ob krajšo steno, visoke omare pa so nanizali ob steno, predvideno za pult. To je potegnilo za sabo prestavljanje vodovodnega priključka. Čeprav je v prostorih prezračevalni sistem, so predvideli priključek za napo, če bi se kasneje pokazala potreba po njej. Jedilnico krasi miza v skandinavskem slogu s ploščo iz črnega linoleja, ki jo dopolnjuje šest različnih stolov. Prostorama v svojih projektih redko uporablja stenske ploščice v kuhinji, tukaj pa sta tako prostor kot slog opreme kar klicala po njih. Grobo teksturo dopolnjuje kuhinja iz nerjavečega jekla - Simonina vroča želja, ki so jo kot ljubitelji tega materiala seveda z veseljem odobrili.

Zasebno zavetje staršev V zasebnem delu stanovanja imata starša svoje zavetje - spalnico, garderobo in kopalnico. Spalnica jima predstavlja svetišče ljubezni, zato vanjo omare niso našle poti. Po prvotni zamisli je bila v njej tudi kopalna kad, a so idejo zaradi prevelikega gradbenega posega opustili. Tako jo poleg postelje iz masivnih desk krasijo prefinjeni dizajnerski kosi. Par je stanovanje kupil za prihodnje desetletje, potem pa upata, da ju bo pot zanesla v New York ali Los Angeles. V osnovno opremo zato nista pretirano vlagala, raje sta si privoščila posebne kose pohištva, ki jih bosta lahko odnesla s seboj. Če sta v dnevni sobi na steno obesila dela priznanih umetnikov, steno nad rožnato konzolno mizico krasijo Simonine grafike.

Odločilna garderobna soba Simona ima kot modna oblikovalka polne omare zanimivih kreacij, ki so lahko prostoru tudi v okras. Na pisane lesene obešalnike nasproti postelje se tako lahko obesi marsikaj, tudi dodatno lučko. Preostanek kolekcij visi v garderobni sobi. Ravno možnost predelave odvečne otroške sobe v garderobno sobo je pripomogla k odločitvi o nakupu stanovanja in selitvi iz centra Ljubljane, ki se ji je Simona upirala. Tako ima zdaj veliko prostora za vse svoje izdelke in nakupe, še enkrat toliko oblačil pa hrani v svoji delavnici. Otroški sobi za dvojčka sta enaki, opremljeni z osnovno opremo, ki bo zadoščala za krajši čas. Ko bosta fanta nekoliko starejša, si bosta lahko zaželela novo, do takrat pa jo krasita s številnimi izdelki in risbicami.