Zadnja leta Geberit odlično sodeluje z industrijskim oblikovalcem svetovnega kova Christophom Behlingom, ki je na njegovo povabilo minuli teden prvič obiskal Slovenijo in kot posebni gost Meseca oblikovanja spregovoril o izzivih oblikovanja z brezčasno dovršenostjo in trendih sanitarne tehnologije.

Kaj imajo skupnega dizajn ročne ure, jadrnice in stranišča? Na prvi pogled si verjetno ne bi mislili, da je dizajn ročne ure, napredne jadrnice na solarni pogon in vrhunskega stranišča lahko plod dizajna istega oblikovalca. Te navidezno nepovezane izdelke namreč odlikuje brezčasen dizajn Christopha Behlinga, industrijskega oblikovalca svetovnega kova. V okviru razvojnega studia Solar Lab je razvil 40 različnih vodnih plovil na solarni pogon, je vodilni oblikovalec švicarskih prestižnih ur TAG Heuer, že več let pa sodeluje tudi z Geberitom, vodilnim inovatorjem na področju sanitarne tehnike. Pri snovanju izdelkov na prvo mesto postavlja funkcionalnost, ki izboljšuje kakovost bivanja, videz pa mora biti po njegovem mnenju brezčasen in ne samo po zadnjih trendih, da se ga nikoli ne naveličamo.

Popoln funkcionalni prostor, ki izboljšuje življenje Behlingov dizajn ročnih ur in kopalniške opreme Geberit povezuje temeljno švicarsko načelo - težnja po popolnosti in kakovosti, zaradi katere so njegovi izdelki brezčasni in jim ljudje lahko zaupajo celo življenje. Po njegovem mnenju je ravno kopalnica prostor v stanovanju, ki se bo v prihodnjih nekaj letih najbolj spremenil in je prepričan, da jo je treba tehnološko precej posodobiti. Vedno novi izumi in naprave so na primer olajšali delo v kuhinji, Behlingove ter Geberitove inovacije v kopalniški opremi pa so omogočile, da je tudi kopalnica postala popoln funkcionalni prostor, ki izboljšuje vsakdanje življenje.

Avtor številnih Geberitovih izdelkov Christoph Behling stoji za številnimi inovativnimi Geberitovimi izdelki, kot so aktivirne tipke serije Sigma, nove senzorske armature, pisoarja Selva in Preda ter glavna zvezda, AquaClean Mera, dizajnerska straniščna školjka s prho. Odlikujeta jo brezčasen, eleganten dizajn ter revolucionarna tehnologija, ki med drugim omogoča nežno čiščenje z vodo, toplotno ogrevanje sedeža, odvajanje vonjav, orientacijsko svetlobo ter samodejno odpiranje in zapiranje pokrova. Po Behlingovih besedah je Geberit AquaClean Mera najboljše stranišče na svetu, njegova dovršenost pa je rezultat štiriletnega predanega dela ekipe 40 najboljših svetovnih inženirjev in strokovnjakov iz različnih področij razvoja. Gre za školjko, ki ni samo dizajnerska, ampak ponuja izjemno funkcionalnost.