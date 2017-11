Že prejšnji teden so štajerski kriminalisti na podlagi pisne odredbe mariborskega sodišča opravili hišno preiskavo večjega gospodarskega poslopja v Slovenski Bistrici. Preiskava je bila več kot upravičena, kriminalisti so namreč naleteli na letošnji največji zaseg konoplje in hkrati na enega največjih na Štajerskem nasploh.

Trem državljanom Srbije, starim 26, 27 in 61 let, ki so na 900 kvadratnih metrih v posebej prirejenih prostorih tega gospodarskega poslopja gojili kar 1781 sadik konoplje, so odvzeli prostost. V petek so jih zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z drogami pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki je za vse tri odredil sodno pridržanje. Zagrožena kazen za to kaznivo dejanje je od enega do deset let zapora.

Dobro bi zaslužili

Nekaj več podrobnosti o akciji in »izplenu« je danes predstavil vodja mariborskih kriminalistov Robert Munda. »Osumljeni bi lahko iz ene rastline konoplje pridelali vsaj 200 gramov kvalitetnih vršičkov in bi lahko s takšnim nasadom, upoštevajoč, da je bilo pri hišni preiskavi zaseženih 1781 sadik, pridelali vsaj 356 kilogramov prepovedane droge,« je izračunal Munda. Glede na to, kako dobro je bil opremljen »laboratorij«, bi tako žetev lahko opravili od tri- do štirikrat na leto. Ampak že s samo eno žetvijo bi lahko zaslužili najmanj 1,8 milijona evrov. »Ob morebitni neupravičeni prodaji v skunk predelane tolikšne količine konoplje bi zagotovo zaslužili vsaj 1,78 milijona evrov. In to že, če bi drogo prodali na črnem trgu na debelo,« je pojasnil Munda. Če bi tolikšno količino prodali na drobno, bi lahko zaslužili še bistveno več, saj po policijskih podatkih en gram na tak način pridelane trave stane na ulici do deset evrov. Tako bi lahko zaslužili več kot tri milijone evrov in pol.

Poleg sadik so policisti osumljenim zasegli še 57 paketov v skunk predelane konoplje. Skupno ga je bilo 27 kilogramov, našli pa so še denar, številne pripomočke za gojenje in predelavo. Če bi prodali še te pakete droge, bi lahko zaslužili od 150 tisočakov v primeru prodaje na debelo do 300 tisočakov v prodaji na ulici.