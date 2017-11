Trifunović je na seznam uvrstil osmerico košarkarjev, ki so na evropskem prvenstvu osvojili zlato medaljo (Rebec, Prepelič, Murić, Blažič, Vidmar, Zagorac, Dimec in Čančar), poleg Gorana Dragića, ki na kvalifikacijah ne more nastopati zaradi obveznosti v ligi NBA, pa na seznamu manjkajo še Luka Dončić, Anthony Randolph in Aleksej Nikolić.

Selektor je tako osmim igralcem z zadnjega EP priključil še šest košarkarjev. Po poškodbi se v dres s slovensko zastavo vrača Zoran Dragić, prvič se bo članski reprezentanci pridružil mladi 211 centimetrov visoki Jurij Macura. Poleg omenjenih seznam Rada Trifunovića dopolnjujejo Gregor Hrovat, Žan Mark Šiško, Luka Rupnik in Miha Lapornik. Vsi štirje košarkarji so se letos poleti pripravljali na nastop na evropskem prvenstvu.

Slovenska reprezentanca bo kvalifikacije začela v petek, 24. novembra, ko bo ob 20.30 v dvorani Stožice gostovala reprezentanca Belorusije, dva dni zatem pa jih čaka še gostovanje v Burgos v Španiji. »Časa za priprave ni veliko, vendar se s tem problemom ukvarjajo pri vseh reprezentancah. Delo nam bo olajšano, saj bomo gojili podoben slog in sistem igre kot na zadnjem evropskem prvenstvu. Košarkarji način dela že poznajo, ga pa bo potrebno osvežiti oziroma obnoviti, saj so igralci med sezono vpeti v klubski sistem. Upam, da bo štirinajsterica na zbor prišla zdrava. Dobro poznam naše reprezentante in vem, da bo želja po dokazovanju in zastopanju barv naše reprezentance vsekakor prisotna,2 je povedal Trifunović.

Slovenija se bo sicer v skupini A poleg Špancev in Belorusov pomerila še z reprezentanco Črne gore.