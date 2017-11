Cirkuško življenje za živali ni prav lepo. Preživijo ga stlačene v kletke in prikolice, v katerih večino časa potujejo od enega mesta do drugega. V cirkuški areni morajo izvajati različne trike, če pa svojih »nadrejenih« ne ubogajo, so pogosto kaznovane s tepežem.

Nedavno sta se državam, ki v okviru pravic živali sprejemajo živalim prijazne zakone, pridružili Irska in Italija. Prva je naznanila prepoved uporabe divjih živali v cirkusu, naši sosedje Italijani pa so šli še korak dlje in nastopanje v cirkuških predstavah prepovedali tudi udomačenim živalim, so zapisali na spletni strani dobrodelne organizacije PETA, ki se ukvarja z zaščito pravic živali.