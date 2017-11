Verjamem, da bo enotno sodelovanje odgovornih oseb članic ob podpori stroke v članstvu, v skupnih aktivnostih pripomoglo k boljšemu osveščanju potrošnikov glede kvalitete slovenskih embaliranih vod, ter pripomoglo k skrbnejšemu ravnanju in upravljanju državljanov z vodnimi viri.”

Združenje polnilcev embaliranih vod Slovenije GIZ, ki je tudi član evropskega združenja za embalirane vode (European Federation of Bottled Waters/EFBW), je bilo ustanovljeno novembra leta 2004. Delovanje tako slovenskega kot tudi evropskega združenja je danes usmerjeno predvsem v tri glavna področja, kjer se kažejo mnoge priložnosti in izzivi za polnilce vod: tehnologija in zakonodaja, obveze in aktivnosti polnilcev do okolja ter komunikacija.

