Največ prostih delovnih mest je bilo objavljenih v predelovalnih dejavnostih (okoli 4500) in v gradbeništvu (skoraj 3100).

Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v četrtletju razpisali nekaj več kot 10.300 prostih delovnih mest. To je 59,7 odstotka vseh prostih delovnih mest in 3,6 odstotne točke manj kot v prejšnjem četrtletju. Število prostih delovnih so najbolj povečali delodajalci z 10 ali več zaposlenimi v dejavnosti promet in skladiščenje, in sicer jih je bilo za okoli 240 več kot v prejšnjem četrtletju.

V tem raziskovanju so zajeti delodajalci z vsaj eno zaposleno osebo, razen tistih, ki imajo registrirano kmetijstvo kot glavno dejavnost. V tretjem četrtletju je bilo poslovnih subjektov, ki so objavili vsaj eno prosto delovno mesto, 20,7 odstotka, kar je za eno odstotno točko več kot v prejšnjem četrtletju.

»Ugodna gospodarska klima vpliva, da se povečuje število prostih delovnih mest, in to pri čedalje večjem številu različnih delodajalcev, ki iščejo nove kandidate,« ocenjujejo v statističnem uradu.

Stopnja prostih delovnih mest je v tretjem četrtletju znašala 2,3 odstotka, kar je za 0,1 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju in za 0,6 odstotne točke več kot v tretjem četrtletju lani. Enako kot prejšnje četrtletje je bila tudi tokrat stopnja prostih delovnih mest najvišja v dejavnosti gradbeništvo (5,9 odstotka) in v dejavnosti gostinstvo (5,3 odstotka).